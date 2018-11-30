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Crime em Vila Velha

Bandido finge ser paciente e rende enfermeira no PA da Glória

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso trancou a vítima na sala e roubou um celular, um notebook e uma quantia em dinheiro

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 18:06
Crédito: Caique Verli
Uma enfermeira foi rendida e trancada dentro de uma sala durante um assalto no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 9h e, segundo testemunhas, o bandido se passou por um paciente que buscava atendimento no dentista.
De acordo com a Polícia Militar, o criminoso trancou a vítima em uma sala do segundo andar da unidade e roubou um celular, um notebook e uma quantia em dinheiro. Logo depois, ele fugiu e ainda não foi localizado pela PM.
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A unidade de saúde estava cheia, mas, de acordo com uma testemunha, não houve alvoroço porque o bandido agiu silenciosamente. "A gente nem viu o rapaz. Só ficamos sabendo depois que vimos a enfermeira em estado de choque", contou a testemunha.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que, até o momento, a ocorrência não foi registrada pela vítima.
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Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o criminoso chegou a ser atendido, após alegar dor de dente, antes de trancar a funcionária e foi filmado pelo circuito interno do Pronto Atendimento. O vídeo já está com a Polícia Civil para as devidas providências, segundo nota enviada pela Prefeitura. Após o crime, a situação foi normalizada no atendimento do PA.
> Leia mais matérias de Polícia

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