Bandido finge ser paciente e rende enfermeira no PA da Glória

Crédito: Caique Verli

Uma enfermeira foi rendida e trancada dentro de uma sala durante um assalto no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 9h e, segundo testemunhas, o bandido se passou por um paciente que buscava atendimento no dentista.

De acordo com a Polícia Militar , o criminoso trancou a vítima em uma sala do segundo andar da unidade e roubou um celular, um notebook e uma quantia em dinheiro. Logo depois, ele fugiu e ainda não foi localizado pela PM.

A unidade de saúde estava cheia, mas, de acordo com uma testemunha, não houve alvoroço porque o bandido agiu silenciosamente. "A gente nem viu o rapaz. Só ficamos sabendo depois que vimos a enfermeira em estado de choque", contou a testemunha.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que, até o momento, a ocorrência não foi registrada pela vítima.