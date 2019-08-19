Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Bandido escala prédio e furta salas comerciais em Cachoeiro

Suspeita é de que o ladrão tenha escalado o edifício pelo prédio ao lado

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 14:24
Diversas salas comerciais de um edifício no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, amanheceram nesta segunda-feira (19) arrombadas e reviradas. As salas tiveram janelas quebradas e objetos furtados. A suspeita é de que o ladrão tenha escalado o edifício pelo prédio ao lado.
O edifício fica em um dos pontos mais movimentados do município, em frente à prefeitura, na Rua Vinte e Cinco de Março. Um advogado que possui uma sala comercial no imóvel encontrou uma das janelas do escritório quebradas, no domingo (18).
Apesar dos objetos revirados, ele constatou que nada havia sido levado.“Não furtou nada. Mas, hoje, descobri que outras salas foram invadidas, no terceiro onde é meu escritório, no quarto e no quinto andar também. Outras janelas e portas foram quebradas, objetos das salas foram revirados, acredito que em busca de dinheiro. Hoje não trabalhamos”, contou o advogado vítima do ladrão.
> Vazamento de gás em condomínio de Cachoeiro assusta moradores
O caso, segundo a vítima, foi registrado nesta segunda pelo síndico do imóvel. O local passou por perícia. Até o momento, segundo a polícia, nenhum suspeito foi detido.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados