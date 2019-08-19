Bandido escala prédio e furta salas comerciais em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, amanheceram nesta segunda-feira (19) arrombadas e reviradas. As salas tiveram janelas quebradas e objetos furtados. A suspeita é de que o ladrão tenha escalado o edifício pelo prédio ao lado. Diversas salas comerciais de um edifício no centro de, no Sul do Estado, amanheceram nesta segunda-feira (19) arrombadas e reviradas. As salas tiveram janelas quebradas e objetos furtados. A suspeita é de que o ladrão tenha escalado o edifício pelo prédio ao lado.

O edifício fica em um dos pontos mais movimentados do município, em frente à prefeitura, na Rua Vinte e Cinco de Março. Um advogado que possui uma sala comercial no imóvel encontrou uma das janelas do escritório quebradas, no domingo (18).

Apesar dos objetos revirados, ele constatou que nada havia sido levado.“Não furtou nada. Mas, hoje, descobri que outras salas foram invadidas, no terceiro onde é meu escritório, no quarto e no quinto andar também. Outras janelas e portas foram quebradas, objetos das salas foram revirados, acredito que em busca de dinheiro. Hoje não trabalhamos”, contou o advogado vítima do ladrão.

O caso, segundo a vítima, foi registrado nesta segunda pelo síndico do imóvel. O local passou por perícia. Até o momento, segundo a polícia, nenhum suspeito foi detido.