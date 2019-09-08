Home
Bandido é detido por ciclistas após assalto em Transcol na Enseada do Suá

O criminoso de 33 anos tentou fugir com uma bolsa, celular e dinheiro de uma passageira do Transcol

Publicado em 8 de setembro de 2019 às 15:23

Vítima aguarda conclusão da ocorrência na 1ª Delegacia Regional Crédito: Isaac Ribeiro

Aos gritos de "pega ladrão", um assaltante foi perseguido por uma vítima e detido por ciclistas após assaltar uma cozinheira de 51 anos dentro do Transcol que faz a linha 502 (T. Laranjeiras - T. Itacibá).

A cozinheira contou que pegou o coletivo no bairro Alecrim, em Vila Velha, com destino à Praia do Canto, em Vitória, onde trabalha.

Quando o veículo passava pelo Centro de Vitória, o criminoso de 33 anos entrou no ônibus, pulou a roleta e sentou ao lado dela.

Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, o bandido sacou uma pistola falsa, apontou uma faca em direção à passageira e anunciou o assalto. Ele roubou a bolsa da mulher com dinheiro, documentos, um celular e fugiu correndo.

"Não pensei direito e desci correndo atrás dele gritando 'pega ladrão'. Um grupo de ciclistas me viu gritando e foi atrás dele também. Eles o imobilizaram até os policiais militares chegaram", disse a mulher.

O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional, em Vitória. A cozinheira recuperou os objetos roubados. O caso está em andamento na delegacia.

"Já fui assaltada outras vezes no Transcol e na rua, perto da minha casa. Neste ano foi a primeira vez. Nunca tinha reagido assim. Na hora a gente nem pensa, não sei o que me deu", afirma.

