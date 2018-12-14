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Bairro Glória

Bandido é agredido por populares após assalto em Vila Velha

De acordo com uma testemunha, o homem, de 37 anos, teria tentado roubar o celular de uma idosa, quando a vítima gritou e ele tentou fugir

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 01:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 01:21
Multidão tenta linchar ladrão em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um homem de 37 anos levou uma surra de populares após cometer um assalto, na noite desta quinta-feira (13), no Bairro Glória, em Vila Velha, por volta das 20h30.
> Bandidos são presos após arrastões em pontos de ônibus em Viana
De acordo com uma testemunha, o homem teria tentado roubar o celular de uma idosa, quando a vítima gritou e ele tentou fugir. O homem foi cercado por populares e agredido. "Bateram nele bastante, tinha muito sangue no rosto", disse.
> Donos de boca de fumo vão pra cadeia por tentar matar amigo na Serra
Polícia Militar foi informada de que a vítima do roubo não estava mais no local do crime e que os agressores do acusado teriam fugido.
> Agência dos Correios é assaltada na Serra
O criminoso foi socorrido e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, no município. Não há informações do estado de saúde. O homem tem passagem por roubo.
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