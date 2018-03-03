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Perseguição na Reta da Penha

Bandido diz que roubou carro para pagar dívida da irmã com agiota

Com a ajuda do comparsa, o criminoso roubou um Fiat Uno no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Na fuga houve uma perseguição policial na Reta da Penha

Publicado em 02 de Março de 2018 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 21:09
Um dos bandidos contou à polícia que assaltou o carro do casal em Maria Ortiz, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (2), para pagar a dívida que a irmã fez com um agiota. O suspeito fez a declaração no DPJ de Vitória, para onde foi encaminhado depois de ter sido detido com o comparsa na Praça do Cauê.
Depois do crime, o servidor público, de 27 anos, proprietário do Fiat Uno, de cor vermelha, entrou em contato com o Ciodes para passar as características do carro e dos criminosos. Ele estava com a esposa e a sobrinha, de um ano e 11 meses, no momento do assalto. Uma viatura da PM, com o apoio de dois agentes da Guarda Municipal, fez um cerco na Reta da Penha, na pista que segue sentido Centro. Porém, os criminosos furaram o bloqueio, invadiram a contramão em direção ao Aeroporto de Vitória e seguiram em alta velocidade até a Praça do Cauê.
Populares contaram que ouviram dois tiros no momento da perseguição. Com medo, muitas pessoas correram para dentro dos comércios na tentativa de se abrigarem. De acordo com as testemunhas, a confusão aconteceu por volta das 15h30. A polícia não informou se os tiros foram efetuados pelos bandidos ou pelos policiais.
Apesar do desespero das testemunhas, um morador da região, de 57 anos, que preferiu não se identificar, contou que não se assustou com a perseguição. Segundo ele, cenas semelhantes acontecem frequentemente na Reta da Penha porque a via é movimentada e utilizada por criminosos no momento de fugas.

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