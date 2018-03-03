Bandido diz que roubou carro para pagar dívida da irmã com agiota

Depois do crime, o servidor público, de 27 anos, proprietário do Fiat Uno, de cor vermelha, entrou em contato com o Ciodes para passar as características do carro e dos criminosos. Ele estava com a esposa e a sobrinha, de um ano e 11 meses, no momento do assalto. Uma viatura da PM, com o apoio de dois agentes da Guarda Municipal, fez um, na pista que segue sentido Centro. Porém, os criminosos furaram o bloqueio, invadiram a contramão em direção ao Aeroporto de Vitória e seguiram em alta velocidade até a Praça do Cauê.