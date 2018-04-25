Bandido diz que cometia assaltos para 'fazer namorada feliz'

O bandido João Vitor Almeida de Silva, de 20 anos, preso acusado de roubos de motos e residências no bairro Jardim da Penha, em Vitória, disse em entrevista à reportagem que praticou os crimes por amor à namorada. Nesta segunda-feira (23), o acusado foi preso após ser identificado pela Guarda Municipal. Ele pilotava uma motocicleta com restrição de furto/roubo.

João disse que cometia assaltos com uma arma falsa. Segundo a polícia, o jovem é suspeito de ter feito pelo menos seis vítimas, sendo três delas da mesma família, que foi feita refém pelo assaltante dentro do próprio apartamento. Ele estava foragido desde fevereiro do Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.

João Vitor foi preso na Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Internauta | Whatsapp

Em entrevista, João Vitor contou que os roubos serviam para manter seu vício no crack e, de quebra, para "fazer namorada feliz". Ele procurava os bairros nobres da capital capixaba para cometer os crimes.

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"Sou usuário de crack desde os 14 anos, então, comprava a droga com o dinheiro dos roubos. Já fui preso três vezes antes. A primeira foi quando tinha 14 anos, a segunda com 17 e em 2016, também por ter roubado uma moto, e agora dessa vez. Fazia isso só para fazer minha namorada feliz, que me falava para eu mudar", falou João.

Viciado em crack desde a adolescência e recentemente morando nas ruas de Vitória, o jovem diz entender não ser correto ele cometer crimes e pediu ajuda para conseguir tratamento para se livrar da droga. Ele diz que cansou de viver no sofrimento e, depois de cumprir pena, quer começar uma nova vida.

"É errado eu assaltar, sei que é. Me arrependo (de ter realizado assaltos). Se eu pudesse mudaria minha vida. Não gosto de roubar e de tirar o que é de outras pessoas. Tenho vergonha disso tudo. Queria pedir para a sociedade me ajudar para eu conseguir um tratamento, hoje a droga é o meu maior problema", falou João, que morava com o pai adotivo.

BANDIDO VIOLENTO

Conforme noticiado pelo Gazeta Online na última semana, a polícia havia identificado o criminoso causava pânico a moradores da Rua Maria Eleonora Pereira, em Jardim da Penha, Vitória. João Vitor Almeida da Silva, de 20 anos, já deixou pelo menos seis vítimas, sendo três delas da mesma família, que foi feita refém pelo assaltante dentro do próprio apartamento.

O crime aconteceu no último dia 2 de abril, em plena luz do dia, em horário de pico, às 17h20. Um advogado de 29 anos morador do local, contou que estava em casa com dois parentes, quando foi surpreendido.

O bandido, armado com uma pistola, havia rendido a faxineira do prédio ao lado e, como não conseguiu acesso a nenhum apartamento, acabou pulando o muro do condomínio e tendo acesso ao prédio do lado.

"Ele já caiu direto na minha casa, que fica no primeiro andar e tem um quintal. Primeiro ele rendeu uma familiar minha com uma pistola. Aí eu ouvi uma movimentação estranha, fui lá, e também fui rendido. Depois mandou que eu chamasse meu outro familiar que estava dentro de casa e nos fez reféns", contou.

João Vitor ficou alguns minutos no apartamento e, de acordo com o advogado, a todo momento ameaçava atirar e exigia pertences de valor das vítimas. O bandido conseguiu levar dois celulares e R$ 200,00 em dinheiro.

Com medo da polícia ter sido acionada, ainda levou um dos parentes da vítima até a portaria, com a intenção de fazer escudo humano, caso precisasse. Ao ver que não havia nenhuma viatura da porta do prédio, o criminoso foi ainda mais ousado.

Para fugir, tentou furtar uma moto na porta de uma loja de material de construções. Como o alarme disparou, populares que viram a cena se aproximaram. João Vitor teria sacado a arma e ameaçado a todos, que se afastaram. Em seguida, roubou as chaves de outra motocicleta e conseguiu escapar. (Com informações de Victor Muniz)

O advogado contou que, além dele e os dois parentes, pelo menos outras três pessoas já teriam sofrido com a ação do bandido.

Bandido em moto roubada flagrado pelo cerco eletrônico de Vitória Crédito: PMV

"Tivemos relatos de que ele invadiu e foi pulando uma sequência de uma casa e três prédios. Foi indo de um em um. Furtando e rendendo moradores. Aí nesse dia ele pediu um Uber para fugir, com o celular de uma moradora, e foi até o Parque Moscoso", contou.

INVESTIGAÇÃO

A ocorrência do assalto ao advogado de 29 anos, em Jardim da Penha, foi registrada na Delegacia de Polícia de Goiabeiras.

O delegado Isaías Tadeu Vieira, titular da unidade, confirmou as informações passadas pela vítimas e colheu imagens das câmeras de videomonitoramento do prédio da vítima, além de imagens do comércio onde ele roubou a moto para fugir.

O advogado contou que, além dele e os dois parentes, pelo menos outras três pessoas já teriam sofrido com a ação do bandido.

"Nós fizemos esse trabalho de investigação, ouvimos o depoimento da vítima, que nos contou como foi rendida dentro do próprio apartamento. Além disso, coletamos todo o material e conseguimos fazer a identificação desse rapaz, o João Vitor Almeida da Silva", afirmou.