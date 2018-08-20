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Violência

Bandido dá tapa em mulher com bebê no colo e rouba R$ 11 no ES

Quantia era para pagar dívidas de cartão de crédito; ninguém foi preso

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 18:49
O caso está endo investigado pela Delegacia de Marataízes Crédito: Google Maps
Uma mulher com um bebê no colo foi assaltada na manhã desta segunda-feira (20) em Marataízes, no Litoral Sul. Ela chamou a Polícia Militar e disse que sua bolsa, com R$ 11 mil, foi levada pelo bandido.
De acordo com relato da vítima à polícia, por volta das 8h, ela havia acabado de retirar R$ 150 em um banco para completar a quantia de R$ 11 mil. Ela pegou um ônibus e desceu no bairro Barra de Itapemirim, de onde seguiu a pé para casa.
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Um homem passou a pé por ela, deu um tapa em seu rosto e roubou a bolsa. O dinheiro, contou a mulher, era para pagar cartões de crédito do pai e do padrasto. A polícia fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito até o momento.
 

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