Bandido dá tapa em mulher com bebê no colo e rouba R$ 11 no ES

Uma mulher com um bebê no colo foi assaltada na manhã desta segunda-feira (20) em, no Litoral Sul. Ela chamou ae disse que sua bolsa, com R$ 11 mil, foi levada pelo bandido.

De acordo com relato da vítima à polícia, por volta das 8h, ela havia acabado de retirar R$ 150 em um banco para completar a quantia de R$ 11 mil. Ela pegou um ônibus e desceu no bairro Barra de Itapemirim, de onde seguiu a pé para casa.