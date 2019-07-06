Bandido com carro roubado bate em 20 veículos durante fuga em Vitória

O veículo foi roubado na manhã desta sexta-feira (5), em Vila Velha. O criminoso usou uma faca para abordar a vítima Crédito: Esthefany Mesquita | Gazeta Online

Bairro Aribiri, em Vila Velha, atingiu 20 veículos ao tentar fugir de uma perseguição policial, na noite desta sexta, na Avenida Norte Sul, em Vitória. Um criminoso, de 38 anos, que roubou um carro na porta de uma igreja, na manhã desta sexta-feira (5), no, em, atingiu 20 veículos ao tentar fugir de uma perseguição policial, na noite desta sexta, na, em Vitória.

Serra e foi necessário realizar disparos de arma de fogo nos pneus, já que o suspeito tentou jogar o veículo contra uma viatura da Guarda Municipal da Serra. De acordo com a Polícia Militar, o veículo, modelo Volkswagen Santana, passou por um dos pontos do cerco eletrônico — que identifica restrições de furto e roubo. A polícia perseguiu o carro até ae foi necessário realizar disparos de arma de fogo nos pneus, já que o suspeito tentou jogar o veículo contra uma viatura da

Durante o percurso, ele chegou a bater em 20 veículos, sendo em que um deles estava uma mulher grávida. No carro roubado pelo acusado havia uma faca e dois pinos de cocaína. A polícia acredita que ele estava sob efeito de entorpecentes.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional da Serra. Ele tinha cinco passagens pela polícia.

"MEU PAI ESTAVA PEGANDO A BÍBLIA QUANDO FOI ASSALTADO"

O veículo foi roubado na manhã desta sexta-feira (5), em Vila Velha. O criminoso usou uma faca para abordar a vítima Crédito: Esthefany Mesquita | Gazeta Online

O carro roubado é de um estivador, de 64 anos. De acordo com a filha da vítima, o pai foi assaltado ao pegar um Bíblia. A mulher ainda disse que o acusado chegou a colocar uma faca na barriga do pai dela.