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Avenida Norte Sul

Bandido com carro roubado bate em 20 veículos durante fuga em Vitória

O carro, que pertence a um estivador, foi roubado na manhã desta sexta-feira (5), em Vila Velha; a vítima chegava na igreja quando foi abordada pelo criminoso

Publicado em 

05 jul 2019 às 22:46

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 22:46

O veículo foi roubado na manhã desta sexta-feira (5), em Vila Velha. O criminoso usou uma faca para abordar a vítima Crédito: Esthefany Mesquita | Gazeta Online
Um criminoso, de 38 anos, que roubou um carro na porta de uma igreja, na manhã desta sexta-feira (5), no Bairro Aribiri, em Vila Velha, atingiu 20 veículos ao tentar fugir de uma perseguição policial, na noite desta sexta, na Avenida Norte Sul, em Vitória.
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De acordo com a Polícia Militar, o veículo, modelo Volkswagen Santana, passou por um dos pontos do cerco eletrônico  — que identifica restrições de furto e roubo. A polícia perseguiu o carro até a Serra e foi necessário realizar disparos de arma de fogo nos pneus, já que o suspeito tentou jogar o veículo contra uma viatura da Guarda Municipal da Serra.
Durante o percurso, ele chegou a bater em 20 veículos, sendo em que um deles estava uma mulher grávida. No carro roubado pelo acusado havia uma faca e dois pinos de cocaína. A polícia acredita que ele estava sob efeito de entorpecentes. 
O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional da Serra. Ele tinha cinco passagens pela polícia.
"MEU PAI ESTAVA PEGANDO A BÍBLIA QUANDO FOI ASSALTADO"
O veículo foi roubado na manhã desta sexta-feira (5), em Vila Velha. O criminoso usou uma faca para abordar a vítima Crédito: Esthefany Mesquita | Gazeta Online
O carro roubado é de um estivador, de 64 anos. De acordo com a filha da vítima, o pai foi assaltado ao pegar um Bíblia. A mulher ainda disse que o acusado chegou a colocar uma faca na barriga do pai dela.
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"Quem sai para roubar está disposto a fazer qualquer coisa. Ele poderia ter matado meu pai com aquela faca", destacou. Ainda segundo a filha da vítima, o homem estava bem vestido e carregava uma mochila.  "A sensação é de impunidade. A gente se sente impotente diante de uma situação como essa", pontuou.
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