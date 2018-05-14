Bandido com 'saidinha' do Dia da Mães é preso ao roubar família em Itapoã

Carro roubado pelos bandidos foi avariado durante a fuga Crédito: Fernando Madeira

A família de um advogado que tinha acabado de chegar em casa do almoço do Dia das Mães foi rendida e teve o carro roubado por dois assaltantes em Itapoã, Vila Velha, na tarde deste domingo (13). Após o roubo, os bandidos foram perseguidos e presos pela Polícia Militar no bairro Jardim Guadalajara. Um dos criminosos, Jean José Pilon, tinha acabado de deixar a prisão beneficiado pela saída temporária do Dia das Mães.

O advogado, 42 anos, contou para a reportagem do Gazeta Online que, por volta das 14h, estava no carro, um Renault Duster, junto com a esposa, um filho de 17 anos, uma filha de 3 e a sogra. Quando se preparavam para deixar o veículo, na porta de casa, dois assaltantes chegaram em outro carro e renderam a família.

POLICIAL VIZINHO INICIOU PERSEGUIÇÃO

O advogado contou que chegou a implorar para tirar a filha de três anos da cadeirinha, antes que o carro fosse levado pelos criminosos. Após retirar a filha do carro, os bandidos assumiram a direção do veículo e fugiram. Um policial vizinho da família viu a cena e iniciou uma perseguição de moto aos bandidos.

Advogado passou por momentos de terror na tarde deste domingo Crédito: Fernando Madeira

No meio do caminho, o policial viu uma viatura da Polícia Militar e pediu reforço. No bairro Jardim Guadalara os bandidos foram cercados. Além de Jean José Pilon, também foi presos Celso dos Reis Evangelista. Com eles a polícia encontrou um revólver calibre 32 e uma réplica de uma pistola.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Com informações de Siumara Gonçalves

SAIDINHA TEMPORÁRIA DO DIA DAS MÃES

Outro criminoso que recebeu o benefício é Sebastião Nilzo Venturini, o Nilzo Bracinho, envolvido com organização criminosa, queima de ônibus e vários outros crimes.

PRESO COM DROGAS

Na tarde da última sexta, um detento de 32 anos, também beneficiado com a saída temporária , foi preso com diversos papelotes de cocaína em Apiacá, no Sul do Estado. Leonardo Gomes Ribeiro estava dentro de um carro com um jovem de 22 anos.