Bandido ataca na Serra e é imobilizado por filho de uma das vítimas

Vítima conseguiu recuperar o celular na delegacia após o assalto na Serra Crédito: Caíque Verli

Um suspeito de assaltar duas mulheres na Serra foi imobilizado pelo filho de uma das vítimas e agredido por populares no bairro José de Anchieta, no final da manhã desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 19 anos, foi imobilizado pelo filho de uma das vítimas e testemunhas chegaram a relatar que o suspeito, Iury de Oliveira Silva, chegou a ter os pés amarrados com um pano antes da chegada da Polícia Militar.

O jovem abordou as vítimas no bairro Colina de Laranjeiras. Ele estava estava de bicicleta, disse que estava armado, mas não mostrou a arma. O filho de uma vítima, ao perceber que o suspeito não portava uma arma, correu atrás do assaltante e conseguiu imobilizá-lo.

O primeiro assalto aconteceu na Avenida Dom Pedro. O suspeito exigiu o celular de uma embaladora de 22 anos, que saía de um supermercado. Ele entrou em uma via paralela à rua Dom Pedro II, e fez como outra vítima uma dona de casa de 60 anos, poucos minutos depois do segundo crime.

"Estava na garagem de casa mandando uma mensagem no celular quando ele passou de bicicleta e puxou o celular da minha mão. Foi um momento muito tenso, fiquei muito assustada", contou a mulher.

O suspeito foi imobilizado pelo filha da vítima, segundo a Polícia Militar, no bairro José de Anchieta. Populares ficaram revoltados porque o jovem já teria cometido diversos outros roubos na região e agrediram o suspeito com chutes e socos, segundo testemunhas.