Bandido arromba igreja e foge com dinheiro em Venda Nova do Imigrante

Um bandido arrombou a porta da secretaria da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Estado, na madrugada desta quinta-feira (22) e levou R$ 3,5 mil, além de um celular da comunidade. As câmeras e o alarme do local estavam desligados por conta de uma reforma.

A polícia esteve no local e encontrou um martelo, que teria sido usado para arrombar as portas. Segundo a coordenadora do conselho da comunidade, Arcília Reboli Betini, o dinheiro, que estava em uma gaveta trancada com chave, era fruto de leilões feitos por fiéis e seria usado para a construção de uma nova capela.

Várias gavetas foram reviradas em busca de objetos de valor e até a porta que dá acesso ao refeitório foi arrombada. Lá, o bandido ainda pegou uma faca de serra para abrir outros locais.

A coordenadora informou que a reforma acontecerá após a Semana Santa, por conta disso, o sistema elétrico foi desligado, entre eles, o alarme e uma câmera de segurança. Até o momento, segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido.

CRIME TAMBÉM EM CACHOEIRO

Em Cachoeiro de Itapemirim , outra igreja foi alvo de bandidos nos últimos dias. A última ação aconteceu na semana passada. Ousado, o bandido abriu um buraco no teto e desceu por uma parede de gesso. Toda a área da sacristia foi revirada. Foi a terceira vez que a Igreja de Santo Antônio, no bairro Coramara, foi furtada. Há cerca de dois anos, quando aconteceu o primeiro furto, a comunidade investiu em grades nas janelas. Pouco tempo depois, os bandidos acessaram a cantina e levaram botijas de gás e tudo que tinha na dispensa. Com medo, a paróquia resolveu gastar com mais segurança - cerca de R$ 3 mil - em alarmes e outros equipamentos.