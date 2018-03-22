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Região Serrana

Bandido arromba igreja e foge com dinheiro em Venda Nova do Imigrante

Além de Venda Nova do Imigrante, igreja de Cachoeiro de Itapemirim também foi invadida

Publicado em 22 de Março de 2018 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 20:46
Um bandido arrombou a porta da secretaria da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, na madrugada desta quinta-feira (22) e levou R$ 3,5 mil, além de um celular da comunidade. As câmeras e o alarme do local estavam desligados por conta de uma reforma.
A polícia esteve no local e encontrou um martelo, que teria sido usado para arrombar as portas. Segundo a coordenadora do conselho da comunidade, Arcília Reboli Betini, o dinheiro, que estava em uma gaveta trancada com chave, era fruto de leilões feitos por fiéis e seria usado para a construção de uma nova capela.
Várias gavetas foram reviradas em busca de objetos de valor e até a porta que dá acesso ao refeitório foi arrombada. Lá, o bandido ainda pegou uma faca de serra para abrir outros locais.
A coordenadora informou que a reforma acontecerá após a Semana Santa, por conta disso, o sistema elétrico foi desligado, entre eles, o alarme e uma câmera de segurança. Até o momento, segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido.
CRIME TAMBÉM EM CACHOEIRO
Em Cachoeiro de Itapemirim, outra igreja foi alvo de bandidos nos últimos dias. A última ação aconteceu na semana passada. Ousado, o bandido abriu um buraco no teto e desceu por uma parede de gesso. Toda a área da sacristia foi revirada. Foi a terceira vez que a Igreja de Santo Antônio, no bairro Coramara, foi furtada. Há cerca de dois anos, quando aconteceu o primeiro furto, a comunidade investiu em grades nas janelas. Pouco tempo depois, os bandidos acessaram a cantina e levaram botijas de gás e tudo que tinha na dispensa. Com medo, a paróquia resolveu gastar com mais segurança - cerca de R$ 3 mil - em alarmes e outros equipamentos.
Em nota, a Polícia Militar disse que o policiamento no local é realizado por meio de viaturas e que o reforço é feito com base no mapa do crime. O comando da polícia em Cachoeiro está à disposição da comunidade para discutir as medidas de segurança.

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