Bandido arromba banco e furta armas de fogo em Rio Novo do Sul

Na agência, apenas as armas foram levadas, segundo as primeiras informações da perícia da Polícia Civil Crédito: Foto internauta

De luvas e encapuzado, um bandido arrombou a agência do Banco do Brasil localizada no Centro de Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, e furtou três armas de fogo, que eram utilizadas por seguranças particulares.

O crime foi descoberto na manhã desta segunda-feira (5). Um funcionário da agência acionou a Polícia Militar por volta das 8 horas. De acordo com a PM, para ter acesso ao banco, o bandido teria vindo pela margem de um rio, nos fundos da agência, subiu em uma escada de madeira e invadiu uma loja de material de construção.

Bandido abandonou escada usada para entrar no imóvel Crédito: Foto internauta

Neste imóvel, segundo a polícia, o criminoso entrou no escritório, mas nada levou. Com auxílio de um pé de cabra e furadeira, o bandido fez um buraco na parede para ter acesso ao banco. Do local foram levadas apenas as armas de fogo, segundo as primeiras informações da perícia da Polícia Civil.

A assessoria do Banco do Brasil informou que está colaborando com as investigações e que quaisquer informações adicionais podem ser obtidas com a autoridade policial. A agência Rio Novo do Sul funcionará normalmente nesta terça-feira (06).

Até a publicação desta reportagem o bandido não havia sido encontrado.