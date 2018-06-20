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Vitória

Bandido armado invade salas na Ufes e assalta alunas

Imagens de câmeras de segurança do local serão usadas para tentar identificar o assaltante

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 01:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 01:00
Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem armado invadiu salas do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da Ufes, na noite desta terça-feira (19), e assaltou duas pessoas. Foram levados os pertences pessoais das duas vítimas  alunas do curso de Serviço Social. A equipe de segurança da Universidade foi acionada, mas o assaltante já havia fugido
A assessoria de imprensa da Ufes informou, em nota, que as vítimas foram encaminhadas para registrar o boletim de ocorrência. As imagens de câmeras de segurança do local também serão usadas para tentar identificar o assaltante.
Casos de assaltos na Universidade estão cada vez mais frequentes. Em fevereiro deste ano, o colunista de A GAZETA, Leonel Ximenes, informou que a direção do CCJE havia decidido restringir o horário de funcionamento por causa da violência no campus de Goiabeiras. Durante o período de restrição, as secretarias dos cursos funcionaram até as 19 horas.
APLICATIVO PARA AJUDAR NA SEGURANÇA 
Em abril uma reportagem do jornal A GAZETA informou a criação de um aplicativo que prometia ajudar a intensificar a segurança de alunos e professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) numa tentativa de evitar a ocorrência de assaltos. Na época, os alunos disseram não acreditar na eficácia do aplicativo.
Renato Schwab, prefeito universitário da Ufes, contou na época que servidores e alunos poderiam baixar o aplicativo e emitir um sinal de alerta quando preciso. O alerta seria enviado do celular da pessoa que está pedindo por ajuda para a Central de Segurança da universidade.

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