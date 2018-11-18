Limpou o caixa

Bandido armado assalta supermercado em Pinheiros; veja vídeo

O bandido chegou a colocar a arma no balcão, enquanto pegava o dinheiro do caixa com as duas mãos

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 21:35

Redação de A Gazeta

Assaltante roubou todo o dinheiro do caixa Crédito: Reprodução
Um bandido armado invadiu um supermercado e roubou todo o dinheiro do caixa em Pinheiros, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o estabelecimento, que fica localizado no Centro, foi assaltado na manhã deste sábado (17).
Câmeras de segurança do supermercado flagraram o momento em que uma pessoa passa um produto no caixa enquanto o assaltante, que estava logo atrás com um biscoito na mão, observa a abertura da caixa registradora.
Assim que um homem entregou o dinheiro da mercadoria e o funcionário abriu o caixa, o criminoso armado anunciou o assalto. A pessoa que estava pagando saiu correndo com um capacete na mão, sem levar a mercadoria. Nas imagens (veja abaixo) é possível observar que o bandido chega a colocar a arma no balcão, enquanto pega o dinheiro do caixa com as duas mãos. A ação durou pouco mais de 40 segundos.
Após levar o dinheiro, o criminoso colocou a arma na cintura e saiu do estabelecimento. A PM disse que o funcionário não soube informar a quantia em dinheiro que foi roubada.
Após buscas na região, o suspeito não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

