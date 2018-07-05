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Sul do ES

Banco do Banestes sofre tentativa de arrombamento em Anchieta

Os bandidos, que não conseguiram ter acesso ao interior da agência, conseguiram fugir, mas esqueceram as ferramentas no local

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 14:49
Os criminosos esqueceram ferramentas no local Crédito: Internauta / Gazeta Online
A agência do Banestes de Anchieta, no Litoral Sul do Estado, sofreu uma tentativa de arrombamento na madrugada desta quinta-feira (05). Os bandidos, que não conseguiram ter acesso ao interior da agência, conseguiram fugir, mas esqueceram as ferramentas no local.
De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado por volta de 0h30. A ação dos bandidos foi descoberta após as câmeras de monitoramento interno flagrarem uma movimentação estranha nos fundos da agência. Quando a viatura da polícia chegou ao local, os criminosos já tinham saído.
A empresa de vigilância informou que dois bandidos estavam no local, mas a polícia acredita que uma terceira pessoa esteja envolvida. Não há a informação de que meios os ladrões usaram para fugir.
Além de quebrar a parede, eles conseguiram danificar a caixa de alarme, que não disparou. Os criminosos esqueceram uma chave de fenda e um pé de cabra no local. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

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