Banco do Banestes sofre tentativa de arrombamento em Anchieta

Os criminosos esqueceram ferramentas no local Crédito: Internauta / Gazeta Online

A agência do Banestes de Anchieta, no Litoral Sul do Estado, sofreu uma tentativa de arrombamento na madrugada desta quinta-feira (05). Os bandidos, que não conseguiram ter acesso ao interior da agência, conseguiram fugir, mas esqueceram as ferramentas no local.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado por volta de 0h30. A ação dos bandidos foi descoberta após as câmeras de monitoramento interno flagrarem uma movimentação estranha nos fundos da agência. Quando a viatura da polícia chegou ao local, os criminosos já tinham saído.

A empresa de vigilância informou que dois bandidos estavam no local, mas a polícia acredita que uma terceira pessoa esteja envolvida. Não há a informação de que meios os ladrões usaram para fugir.