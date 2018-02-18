Bancária é detida por estupro de vulnerável em Vila Velha

A bancária Andrea Martinez, de 46 anos, foi detida por estupro de vulnerável após ser encontrada com um adolescente, de 13 anos, dentro de um carro no Morro do Moreno, em Vila Velha, na tarde de sábado (17).
De acordo com o boletim de ocorrência, um pedestre fez a denúncia de que ocupantes de um carro estariam fazendo sexo. Ao chegar ao local, os policiais flagraram a mulher fazendo sexo oral no menor, dentro de uma Mitsubishi ASX.
O soldado Arvatti, que registrou a ocorrência, contou que ao abordar o veículo, na rua Angelina Martins Leal, por volta das 17h40, flagrou a mulher fazendo sexo oral no menor dentro do veículo. "Quando eu cheguei já percebi que estava acontecendo algo pelo calor que faz dentro do ambiente e, ao fazer a abordagem, constatei o ato no banco do motorista. Inclusive, ele me entregou a camisinha", disse.
No entanto, o adolescente relatou que a prática sexual teve início com o carro ainda em movimento. Ao subir a rua, a bancária colocou as mãos dele em seus seios e, ao parar o veículo, começou a beija-lo, praticando o ato sexual em seguida.
As imagens da câmera de videomonitoramento mostram o momento da abordagem. A bancária saiu enrolada numa toalha do carro. Ela chegou a se vestir e, minutos depois, a viatura da Polícia Militar chegou ao local. Assista o momento da abordagem da polícia.
Choro
No momento da abordagem, o adolescente, que mora em Cariacica, começou a chorar e contou que estava na praia vigiando carros com um amigo. Segundo ele, a bancária ofereceu carona e perguntou se eles "queriam namorar". Ele aceitou e o amigo se recusou.
Ao ser informada que iria para a delegacia, a mulher, que não tinha passagens em seu histórico, disse: "É, eu errei, tenho de pagar, né?". Ela contou à polícia que se separou recentemente.
Ela foi levada para a 2ª delegacia regional de Vila Velha e autuada por estupro de vulnerável. Em seguida, foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Essa pena varia de 8 a 14 anos de prisão.
Já o adolescente foi liberado. Ele contou à polícia que em sua família já houve caso de estupro.
ENTREVISTA
O soldado Ervatti, que registrou a ocorrência, contou como ocorreu a abordagem à bancária Andrea Martinez, de 46 anos, e o adolescente de 13 anos.
O que aconteceu?
Eu estava de serviço quando percebi, através das câmeras de videomonitoramento, um carro parado. Como ninguém havia desembarcado, fiz a abordagem e avistei uma senhora de 46 anos com um adolescente praticando o ato sexual.
Antes de abrir a porta do carro, já dava para saber o que estava ocorrendo?
Sim. Devido aos movimentos e o calor do ambiente
Os dois estavam nus no carro?
Sim.
Qual a reação dela?
Ela se assustou. Dei a ordem para que os dois se retirassem do carro, ela pediu para se arrumar.
E o adolescente?
O adolescente começou a chorar e perguntei o que estava acontecendo. Ele explicou que estava na praia trabalhando e ela ofereceu carona perguntando se ele queria namorar. O colega disse que não e ele saiu com a bancária.
Ela tentou se defender?
Ela alegou que estava errada e iria pagar pelos erros