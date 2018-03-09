Bancária acusada de estuprar menino em Vila Velha sai da cadeia

A bancária Andrea Martinez, de 46 anos, foi solta por decisão da Justiça no dia 1° de março. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Ela estava detida desde o dia 17 de fevereiro no Centro Prisional Feminino de Cariacica.
Andrea foi flagrada fazendo sexo com um adolescente de 13 anos dentro de um carro no Morro do Moreno, em Vila Velha. Ela confessou o crime e afirmou estar arrependida. Ela foi indiciada por estupro de vulnerável.
Após o crime, a bancária foi detida e passou por audiência de custódia, onde teve a prisão temporária convertida em preventiva. No entanto, em outra decisão judicial, ela foi solta.
O CASO
De acordo com o boletim de ocorrência, um pedestre fez a denúncia de que ocupantes de um carro estariam fazendo sexo no Morro do Moreno. Ao chegar ao local, os policiais flagraram Andrea fazendo sexo oral no adolescente, dentro de uma Mitsubishi ASX.