Bancária acusada de estuprar menino em Vila Velha sai da cadeia

Bancária, que estava com o adolescente dentre do carro, sendo abordada pela polícia

A bancária Andrea Martinez, de 46 anos, foi solta por decisão da Justiça no dia 1° de março. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Ela estava detida desde o dia 17 de fevereiro no Centro Prisional Feminino de Cariacica.