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São Mateus

Baleada, travesti se esconde em hotel e pede socorro horas depois no ES

Vítima, de 38 anos, foi atingida por três disparos de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (29), mas se escondeu em um hotel e só pediu socorro pela manhã. Com ela foram encontradas 50 pedras de crack

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 13:43
Vítima foi socorrida para o Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação
Uma travesti de 38 anos foi baleada na madrugada desta quinta-feira (29), no bairro Boa Vista, em São Mateus, região Norte do Estado. A vítima foi ferida por volta de 1 hora, mas se escondeu em um hotel às margens da BR 101 e só pediu socorro pela manhã. Ela foi encaminhada para um hospital do município, onde está internada. Com a travesti foram encontradas pedras de crack.
De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para dar apoio ao Corpo de Bombeiros para atender uma vítima de disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, os militares presenciaram a travesti sendo socorrida pelos bombeiros. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Roberto Silvares, onde recebeu atendimento médico.
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Já na unidade de saúde, os policiais souberam que a travesti foi baleada por volta de 1 hora, mas só às 5h30 pediu socorro. Nesse intervalo, ela se abrigou em um hotel que fica localizado às margens da BR 101, no bairro Boa Vista.
Depois de colher dados da vítima no hospital, os militares voltaram às ruas, mas em menos de meia hora foram chamados para retornar ao local, onde foram avisados pela equipe médica que encontraram na roupa da paciente uma porção de droga embrulhada em papel. No embrulho havia 50 pedras de crack. Ainda no hospital, a PM foi informada que a travesti foi atingida por três disparos de arma de fogo e está internada.
A Polícia Civil afirmou que nenhum suspeito foi detido até o momento e o caso está sob investigação. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das averiguações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 101 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, destaca a nota.

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