Bala fica alojada na perna de criança atingida em perseguição policial

Perseguição policial após roubo de bolsa, em Vitória, acabou com criança baleada na tarde deste sábado (1º) Crédito: Gabriela Singular

perseguição policial na Ilha de Santa Maria, em Vitória, na tarde deste sábado (1º), ficou com a bala alojada na perna. Segundo a mãe da criança, ele vai ser submetido a uma cirurgia e depois terá que colocar pinos na canela. O menino de cinco atingido por um tiro durante umana Ilha de Santa Maria, em Vitória, na tarde deste sábado (1º), ficou com a bala alojada na perna. Segundo a mãe da criança, ele vai ser submetido a uma cirurgia e depois terá que colocar pinos na canela.

Ainda de acordo com a mãe da vítima Juliana Vieira Martins, o filho estava brincando na calçada em frente a casa onde mora junto com a tia, irmã dela. Segundo ela, o estado de saúde dele é incerto.

O estado de saúde dele eu não sei informar, ele foi para a sala de cirurgia. Ele teve fratura exposta. O sentimento agora é um dos piores, nunca passei por isso na minha vida, nem com filho, nem com irmão, nem com ninguém da minha família. Sinto tristeza e raiva ao mesmo tempo", desabafa a mãe.

A criança atingida tem um irmão gêmeo e mais dois irmãos, de 11 e 2 anos. Juliana contou que o irmão gêmeo está em estado de choque com a situação e que toda a família está muito abalada.

O CASO

O menino de cinco anos foi baleado durante uma perseguição policial na tarde deste sábado (1º), em Ilha de Santa Maria, em Vitória. Tudo começou quando um bandido roubou uma bolsa que estava dentro de um carro estacionado na Praça do Papa, na Enseada do Suá, também em Vitória. O veículo em que o criminoso estava foi identificado pelo cerco eletrônico da Guarda Municipal.

A Polícia Militar foi acionada e deu início a perseguição com o apoio de nove viaturas e um helicóptero. Durante a perseguição, que aconteceu no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, um policial atirou de dentro da viatura, e um dos tiros acabou acertando uma criança, de 5 anos, na perna que estava na calçada próximo ao local. Ela foi socorrida pelos policiais e encaminhada para o Hospital Infantil de Vitória.