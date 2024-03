Bairro de Vila Velha tem ataque rival, confronto com a PM e morte

Caso aconteceu no bairro Vila Garrido, na noite da última segunda-feira (5); homem morto foi identificado como Alef Nunes Lopes, de 29 anos

Um homem de 29 anos, identificado como Alef Nunes Lopes, conhecido como Piloto, morreu após um confronto da Polícia Militar e entre traficantes no bairro Vila Garrido, em Vila Velha , na noite da última segunda-feira (4). A troca de tiros começou após suspeitos armados serem flagrados se preparando para dar um ataque em um grupo rival.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais estavam em Alvorada, por volta das 18h, quando uma testemunha contou que, durante o fim de semana, houve um confronto no bairro Vila Garrido, entre gangues rivais. Nessa troca de tiros, um deles teria morrido.

A testemunha ainda relatou que, naquele momento, cerca de oito pessoas armadas estavam reunidas no alto de uma escadaria, perto de uma mata, disparando para o alto e planejando revidarem o ataque do fim de semana.

Os policiais cercaram a região e, no alto do morro, conseguiram encontrar o grupo armado. Houve intenso confronto até que os criminosos fugiram. Alef foi baleado e ficou caído o local. Ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e o Corpo de Bombeiros, mas o homem não resistiu e morreu no local.