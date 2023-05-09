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Distrito de Bebedouro

Baiano que morava em Linhares é assassinado a tiros em loteamento

Segundo a PM, ninguém no local soube a possível motivação e autoria do crime; Jeniffer Gregon Gonçalves Santos, de 35 anos, estava de bicicleta quando foi morto
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 mai 2023 às 08:55

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 08:55

Um homem de 35 anos foi assassinado a tiros em um loteamento no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu por volta de 14h40 desta segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Jeniffer Gregon Gonçalves Santos.
O corpo de Jennifer foi encontrado caído ao chão, em cima de uma bicicleta. De acordo com a PM, ninguém soube informar sobre a autoria ou a motivação do crime. O homem era natural da Bahia e morava em Bebedouro.
A perícia foi acionada para recolher o corpo e levar para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e foi liberado aos familiares ainda na noite de segunda-feira.
16ª Delegacia Regional de Linhares
Caso é investigado na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, completou a corporação.

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