Baiano que morava em Linhares é assassinado a tiros em loteamento

Um homem de 35 anos foi assassinado a tiros em um loteamento no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu por volta de 14h40 desta segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Jeniffer Gregon Gonçalves Santos.

O corpo de Jennifer foi encontrado caído ao chão, em cima de uma bicicleta. De acordo com a PM, ninguém soube informar sobre a autoria ou a motivação do crime. O homem era natural da Bahia e morava em Bebedouro.

A perícia foi acionada para recolher o corpo e levar para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e foi liberado aos familiares ainda na noite de segunda-feira.

Caso é investigado na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.