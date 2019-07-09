Home
Avô é preso acusado de estuprar neta em São Mateus

Mãe estranhou comportamento da filha, conversou com a menina, que acabou contando sobre o abuso

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de julho de 2019 às 19:50

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

A companhia do avô virou pesadelo para uma menina de São Mateus, no Norte do Estado. Durante o último sábado (6), o homem de 59 anos teria mostrado o próprio órgão genital à neta e a molestado, enquanto estavam sozinhos. A idade da garota não foi divulgada.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mãe voltou para a residência à noite e estranhou o comportamento da filha. Questionada sobre o porquê estava agindo de tal maneira, a menina relatou o que havia acontecido. A mulher, então, acionou a PM, que deteve o avô e o levou para a Delegacia de São Mateus.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. O caso, que segue sob sigilo, será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) da cidade.

