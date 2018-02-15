Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dentro de casa

Auxiliar de tecelagem é executado com mais de 50 tiros na Serra

Quatro criminosos encapuzados invadiram a casa de Ademir Lempke do Nascimento, de 35 anos. A mãe, o filho e o irmão da vítima também estavam na casa, mas não foram feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 12:52

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 12:52

Ademir Lempke do Nascimento foi assassinado em Jardim Carapina, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (15) Crédito: Arquivo Pessoal
Um homem foi assassinado com mais de 50 tiros dentro da própria casa, em Jardim Carapina, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (15). De acordo com Polícia Civil, quatro bandidos encapuzados, e vestidos de preto, invadiram a casa do auxiliar de tecelagem Ademir Lempke do Nascimento, de 35 anos. Após se identificarem como policiais, os criminosos executaram a vítima na sala de casa.
O crime aconteceu por volta de 3h desta quinta-feira (15), na Rua Antônio Carlos, em Jardim Carapina, na Serra. Além de Ademir, que dormia no momento da invasão, também estava na casa a mãe dele, de 59 anos, o filho do auxiliar, de 5 anos e o irmão da vítima. Todos foram acordados com barulhos. Ao irem até a sala, os quatro criminosos haviam arrombado a porta e se identificaram como policiais.
Os bandidos ordenaram, então, que todos, menos Ademir, voltassem para o quarto, momento em que o executaram. Ao todo, a Polícia Civil contou mais de 50 tiros, sendo 36 cápsulas encontradas somente no chão da sala. Não há informações sobre possíveis razões para o assassinato.
Com informações de Mayra Bandeira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados