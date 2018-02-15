Auxiliar de tecelagem é executado com mais de 50 tiros na Serra

Ademir Lempke do Nascimento foi assassinado em Jardim Carapina, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (15) Crédito: Arquivo Pessoal

Um homem foi assassinado com mais de 50 tiros dentro da própria casa, em Jardim Carapina, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (15). De acordo com Polícia Civil, quatro bandidos encapuzados, e vestidos de preto, invadiram a casa do auxiliar de tecelagem Ademir Lempke do Nascimento, de 35 anos. Após se identificarem como policiais, os criminosos executaram a vítima na sala de casa.

O crime aconteceu por volta de 3h desta quinta-feira (15), na Rua Antônio Carlos, em Jardim Carapina, na Serra. Além de Ademir, que dormia no momento da invasão, também estava na casa a mãe dele, de 59 anos, o filho do auxiliar, de 5 anos e o irmão da vítima. Todos foram acordados com barulhos. Ao irem até a sala, os quatro criminosos haviam arrombado a porta e se identificaram como policiais.

Os bandidos ordenaram, então, que todos, menos Ademir, voltassem para o quarto, momento em que o executaram. Ao todo, a Polícia Civil contou mais de 50 tiros, sendo 36 cápsulas encontradas somente no chão da sala. Não há informações sobre possíveis razões para o assassinato.