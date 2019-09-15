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Confusão em bar

Auxiliar de cozinha é baleada por comerciante após briga em Vitória

O acusado conta que atirou após sofrer bullying por uma deficiência que ele tem em uma das pernas. Familiares da vítima negam versão
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

15 set 2019 às 16:45

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 16:45

DPJ de Vitória Crédito: Edson Chagas/Arquivo
 
Uma auxiliar de cozinha, de 33 anos, levou um tiro na barriga após uma briga na porta de um bar, em Nova Palestina, Vitória. O atirador foi o dono do comércio, de 50 anos, detido logo depois. O acusado conta que atirou após a família da vítima fazer bullying contra uma deficiência que ele tem em uma das pernas. Familiares da mulher negam a versão e afirmam que a confusão aconteceu por causa de som alto.
O dono do bar foi identificado como Azeiltom Barbosa, 50. O irmão dele, que preferiu não se identificar, contou que o comerciante possui uma deficiência em uma das pernas, fazendo com que ele caminhe com dificuldades. Por conta disso, ele afirma que é comum que moradores da região façam brincadeiras de mal gosto, colocando apelidos em Azeniltom com referência ao problema que ele tem na perna.
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A testemunha conta que por volta das 17 horas deste domingo (15) cerca de cinco pessoas aproximaram-se do bar, que fica na região de São Pedro, em Vitória. Ela conta que o grupo estaria alcoolizado e começou a fazer bullying contra a deficiência do comerciante.
OUTRA VERSÃO
Já os familiares da vítima, contam outra versão. O marido da baleada afirmou que a família mora ao lado do bar e que brigas com o comerciante são constantes. Ele contou que tudo teve início porque a vítima, o marido e os pais dela estavam ouvindo som, bebendo e conversando em tom alto. Azeniltom não teria gostado do barulho e iniciando a discussão. 
Ele completa que a auxiliar de cozinha aproximou-se do acusado para defender os pais, com medo que eles fossem agredidos pelo acusado, quando foi baleada.
QUATRO TIROS
Já o irmão do dono do bar contou que ele ficou irritado com apelidos pejorativos, iniciando a briga. Ainda de acordo com o irmão do comerciante, o marido da vítima teria ameaçado o acusado com uma machadinha. Nesse momento, Azeniltom entrou em casa, pegou uma arma e retornou para a rua, atirando na direção do grupo. Mas o marido da baleada afirma que só pegou a machadinha após a mulher ser baleada.
Ao todo, o comerciante atirou quatro vezes. Um dos tiros acertou a barriga da auxiliar de cozinha. Ela foi socorrida por populares ao Hospital São Lucas, em Vitória. De acordo com a polícia, o estado de saúde dela é estável. 
> Funcionário confessa ter assassinado dona de bar em Cariacica
Já o comerciante, foi detido no local pela Polícia Militar, que foi acionada por populares. Ele contou aos policiais que jogou no mangue a arma usada no crime. Azeniltom foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde a ocorrência seguia em andamento até o fechamento dessa edição.

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