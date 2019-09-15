Auxiliar de cozinha é baleada por comerciante após briga em Vitória

DPJ de Vitória Crédito: Edson Chagas/Arquivo





Nova Palestina, Vitória. O atirador foi o dono do comércio, de 50 anos, detido logo depois. O acusado conta que atirou após a família da vítima fazer bullying contra uma deficiência que ele tem em uma das pernas. Familiares da mulher negam a versão e afirmam que a confusão aconteceu por causa de som alto. Uma auxiliar de cozinha, de 33 anos, levou um tiro na barriga após uma briga na porta de um bar, em, Vitória. O atirador foi o dono do comércio, de 50 anos, detido logo depois. O acusado conta que atirou após a família da vítima fazercontra uma deficiência que ele tem em uma das pernas. Familiares da mulher negam a versão e afirmam que a confusão aconteceu por causa de som alto.

O dono do bar foi identificado como Azeiltom Barbosa, 50. O irmão dele, que preferiu não se identificar, contou que o comerciante possui uma deficiência em uma das pernas, fazendo com que ele caminhe com dificuldades. Por conta disso, ele afirma que é comum que moradores da região façam brincadeiras de mal gosto, colocando apelidos em Azeniltom com referência ao problema que ele tem na perna.

A testemunha conta que por volta das 17 horas deste domingo (15) cerca de cinco pessoas aproximaram-se do bar, que fica na região de São Pedro, em Vitória. Ela conta que o grupo estaria alcoolizado e começou a fazer bullying contra a deficiência do comerciante.

OUTRA VERSÃO

Já os familiares da vítima, contam outra versão. O marido da baleada afirmou que a família mora ao lado do bar e que brigas com o comerciante são constantes. Ele contou que tudo teve início porque a vítima, o marido e os pais dela estavam ouvindo som, bebendo e conversando em tom alto. Azeniltom não teria gostado do barulho e iniciando a discussão.

Ele completa que a auxiliar de cozinha aproximou-se do acusado para defender os pais, com medo que eles fossem agredidos pelo acusado, quando foi baleada.

QUATRO TIROS

Já o irmão do dono do bar contou que ele ficou irritado com apelidos pejorativos, iniciando a briga. Ainda de acordo com o irmão do comerciante, o marido da vítima teria ameaçado o acusado com uma machadinha. Nesse momento, Azeniltom entrou em casa, pegou uma arma e retornou para a rua, atirando na direção do grupo. Mas o marido da baleada afirma que só pegou a machadinha após a mulher ser baleada.

Ao todo, o comerciante atirou quatro vezes. Um dos tiros acertou a barriga da auxiliar de cozinha. Ela foi socorrida por populares ao Hospital São Lucas, em Vitória. De acordo com a polícia, o estado de saúde dela é estável.