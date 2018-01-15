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Interlagos

Auxiliar administrativo nega ter atirado em vizinho em Vila Velha

Ainda de acordo com o auxiliar administrativo, no momento em que os militares estavam na casa dele, outro tiro foi disparado do lado de fora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 19:15

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 19:15

O caso foi encaminhado à Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um auxiliar administrativo de 27 anos, que foi acusado de atirar contra um vizinho, 36, pelos familiares da vítima, negou que tenha cometido o crime. A ocorrência aconteceu na noite do último sábado (13), por volta das 20h30, no bairro Interlagos, em Vila Velha.
O homem levou um tiro na cabeça em frente à residência onde mora e parentes dele disseram que o motivo seria uma discussão, por conta de uma grande quantidade de cachorros que estariam abrigados na casa ao lado.
De acordo com o auxiliar administrativo, que mora no local há 23 anos, ele havia acabado de chegar em casa e foi fazer um lanche, quando ouviu um barulho. Foi um barulho alto e os cachorros se assustaram muito. Eu e minha noiva fomos até o canil acalmá-los, momento em que ouvi um grito do lado de fora e fui ver o que era, afirmou.
Segundo ele, ao abrir o portão não chegou a ver que o vizinho havia sido ferido. Somente observou familiares dele do lado de fora de casa. Ao entrar novamente na residência, teria escutado as acusações. Uma pessoa da família começou a me acusar, logo que bati o portão. Eu retornei para saber o que estava acontecendo e ela começou a gritar que eu havia tentado matar o rapaz, contou.
Neste momento, o auxiliar administrativo disse ter acionado a Polícia Militar. Quando a viatura chegou, ele disse ter explicado a situação. Na porta da minha casa tem câmera, deixei eles entrarem para olhar, mas estava no modo ao vivo e não gravou, afirmou.
Ainda de acordo com o auxiliar administrativo, no momento em que os militares estavam na casa dele, outro tiro foi disparado do lado de fora. Os policiais foram na rua checar e não acharam nada. Depois eu fui ameaçado e pedi que eles nos levassem para a delegacia, pois queria registrar uma ocorrência. No caminho, me levaram para a Divisão de Homicídios, em Vitória, disse.
Chegando à delegacia, o auxiliar administrativo prestou depoimento ao delegado. Em seguida, foi liberado. Agora, ele diz que está sentindo medo de voltar para casa. Eu vi gente no meu portão, fotografando meu carro, minha casa. Estou com medo. Eu nunca tive problemas com ninguém ali e tenho o canil há apenas 10 dias. Será provisório e ninguém nunca reclamou, garantiu o auxiliar administrativo.
O caso foi encaminhado à Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha. A vítima do disparo na cabeça continua internada.

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