Autor de disparo que matou grávida em Vitória é identificado

Marcos de Souza Batista, vulgo Damião Crédito: Divulgação | Polícia Civil

matou a grávida Pâmela Soares, de 23 anos, enquanto estava no quarto da própria casa, em Gurigica, foi identificado e está foragido da polícia. Marcos de Souza Batista, de 30 anos, conseguiu fugir assim que a Polícia Militar foi até a sua casa para cumprir o mandado de busca em apreensão por volta das 6 horas desta quarta-feira (10). O autor do tiro que, enquanto estava no quarto da própria casa, em, foi identificado e está foragido da polícia. Marcos de Souza Batista, de 30 anos, conseguiu fugir assim que afoi até a sua casa para cumprir o mandado de busca em apreensão por volta das 6 horas desta quarta-feira (10).

Marcos, cujo apelido é Damião, era morador da região. Quando os policiais foram até a casa dele, encontraram um radiocomunicador jogado pelo suspeito e uma série de materiais e drogas: uma TV Samsung, nove caixas de fogos - que, segundo o delegado Janderson Lube, titular da Delegacia Especializada em Homicídios Contra a Mulher (DEHCM), é utilizado para alertar os criminosos da região sobre a presença da polícia, 11 radiocomunicadores, 18 bases para carregar o aparelho, um celular, uma sacola com 1kg e 951g de cocaína e um carregador de pistola calibre 380.

Uma jovem de 16 anos estava na casa do acusado na hora da abordagem policial e foi apreendida. Além de todo o material citado, também foram encontrados: dois relógios e um papel com a contabilidade do tráfico. Após ouvir o barulho dos rádios, a polícia se dirigiu para a casa ao lado e encontrou Tharles Correia da Paixão, de 20 anos, que foi preso por associação ao tráfico e porte ilegal de arma.

Na residência do suspeito, foram encontrados: uma pistola calibre 9mm, 23 munições, um celular, um relógio, dois radiocomunicadores, 140 pedras de crack, uma pedra da droga de tamanho médio, uma bolsa da Lacoste na cor verde, um caderno de anotação sobre o tráfico da região, uma TV e embalagem para drogas.

Em outra casa, de Jean Pereira da Mota, de 21 anos, foi encontrado um radiocomunicador. Por último, os policiais revistaram a casa de Leandro Correira Serafim, de 19 anos, onde foi encontrado um carregador e um radiocomunicador. Ele vai responder por associação ao tráfico.

De acordo com o delegado, todas estas pessoas têm antecedência criminal e um deles tem 15 passagens pela polícia. Contra Damião, autor do disparo que matou Pâmela, o mandado expedido foi especificamente em relação ao homicídio. "Essa série de revistas aconteceu porque o mandado de busca e apreensão contra Damião gerou uma série de atitudes muito suspeitas e que nos levou a procurar casa por casa", detalhou.

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DINÂMICA DO CRIME

No dia 14 de agosto de 2018, J.C., de 30 anos, morador do morro do Romão, iniciou a subida da escadaria Botafogo, em Gurigica, sozinho quando foi enquadrado por Damião, 30, que estava mais acima da escadaria. Neste momento, os dois começaram a discutir, o que chamou atenção da vítima, Pâmela.

Segundo informações, Damião era responsável pela segurança da boca de fumo e quem estava praticando a venda naquele turno. Ele indagou onde estavam os comparsas de JC e determinou que ele levantasse a camisa para verificar se estava portando arma de fogo. Após isso, Pâmela, que se aproximou da janela, viu que Damião estava com a arma nas mãos e determinou que JC recomeçasse a subida da escadaria e, por um segundo, desviou o olhar do local em que a vítima estava para chamar reforço.

JC aproveitou o descuido do bandido e fugiu. Após isso, Damião efetuou os disparos em direção ao rapaz mas acabou acertando Pâmela na cabeça.

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O CASO

Pâmela Soares, de 23 anos, foi atingida na cabeça por uma bala perdida em Gurigica, Vitória. Gráfica de sete meses, ela foi baleada dentro de casa e morreu quando deu entrada no hospital.

Segundo informações da polícia, Pâmela estava em casa com a irmã, que havia chegado do trabalho, e a sobrinha, de 4 anos, por volta das 14 horas de ontem, quando começou um tiroteio entre criminosos na rua Botafogo.

Pâmela Soares, grávida que morreu baleada dentro de casa, em Gurigica, Vitória Crédito: Facebook

Familiares contaram que para proteger a sobrinha, que estava em cima da cama, próximo à janela do quarto, Pâmela tentou abraçá-la e, nesse momento, foi atingida por um tiro em cima do olho, no lado direito da cabeça.

Em meio ao desespero, a irmã de Pâmela gritou por socorro. Vizinhos e amigos pararam um carro na rua. O motorista ajudou a levar Pâmela para o Hospital São Lucas.

O carro parou depois de uma freada brusca e barulhenta em frente ao hospital, chamando a atenção de quem aguardava atendimento, e fazendo com que todos se chocassem com a cena de socorro à grávida. As pessoas que estavam com ela gritavam por ajuda, desesperadas, algumas também sujas de sangue, contou uma estudante, de 21 anos, que aguardava para visitar o pai internado.

Os parentes contaram que a vítima chegou à unidade hospitalar com vida. Cerca de duas horas depois, familiares foram chamados pelo corpo médico e receberam duas notícias: Pâmela estava morta. O bebê chegou a ser retirado com vida, mas morreu enquanto o corpo da mãe era enterrado.