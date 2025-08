Lojas atingidas

Áudio mostra tiroteio que aterrorizou moradores e acabou em morte na Glória

Episódio aconteceu na manhã desta segunda-feira (4), em Vila Velha; segundo testemunhas, suspeitos encapuzados desceram de um carro e abriram fogo

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 19:43

As rajadas de tiros disparadas no ataque ocorrido na Glória, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (4) foram registradas em áudio. Ao ouvir a gravação é possível escutar dezenas disparos, ao menos 60, em apenas 45 segundos. Os tiros vitimaram um detento em regime semiaberto, que estava em um grupo com outros presidiários que passavam pela região. O homem - que não foi identificado - era o alvo dos criminosos, sendo que tinha passagem por porte ilegal de arma e homicídio, segundo apurado pelo repórter Caique Verli, da TV Gazeta.>

O áudio capta ainda comentários de pessoas que estavam em meio ao fogo cruzado. Um deles fala sobre uma pessoa ter sido atingida: "tem um ferido", afirmou. Outros ainda expressam surpresa com a quantidade de tiros. >

Tudo aconteceu, conforme testemunhas contaram para a Polícia Militar, quando suspeitos encapuzados desceram de um carro e abriram fogo na direção de um grupo de detentos do regime semiaberto que estava passando pelas proximidades. A vítima até chegou a correr para o telhado de uma casa, mas acabou atingido e morto. >

A manhã de terror para moradores e comerciantes do bairro canela-verde resultou ainda em lojas e casa marcadas por balas. Fachadas e a porta de vidro de comércios foram atingidas; um tiro também perfurou a parede de uma residência, bem em cima do colchão do quarto do casal – que só não foi atingido porque não estava na cama. >

Marcas de disparos e cápsulas mostram a violência ocorrida na Glória, em Vila Velha, nesta segunda-feira (4) Crédito: Leitor | A Gazeta

Quem estava no local contou que o ataque aconteceu por volta das 6h. Uma mulher de 65 anos, que não será identificada, contou que estava passando pela rua seguindo para a academia, quando viu suspeitos encapuzados saírem de um carro. >

"Na esquina começaram os tiros. Eu caí e, quando olhei, vinham dois meninos com capuz preto e um menino de bermuda correndo na frente. Ele entrou na rua, eu levantei e saí correndo, e eles deram um monte de tiro. Machuquei a mão e o cotovelo. Depois dos tiros, eles entraram no carro e saíram", detalhou ela, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.>

Tiro quase pegou na cama

Uma moradora estava em casa com a família, logo cedo, e ouviu o barulho. Inicialmente, ela achou que fossem fogos de artifício. "Logo em seguida ouvimos gritos de 'corre', 'pega', e percebemos que era tiro. Eu, que estava na sala, me joguei no chão, ouvi o vidro estilhaçando e fui me arrastando até um ponto que achei seguro para me proteger. Quando os barulhos cessaram, a gente conseguiu se movimentar", lembrou a mulher, que também não será identificada. >

Vimos um tiro na parede do quarto um pouco acima do colchão. Foi muita sorte, porque meu marido não costuma levantar esse horário. Hoje, por sorte, no momento dos tiros, ele estava no banheiro escovando os dentes X. Moradora que teve casa atingida por tiros

Comércios atingidos

Muro de pelo menos dois estabelecimentos foram atingidos. A porta de vidro de uma loja ficou em pedaços, e um disparo invadiu uma farmácia, atingindo a prateleira. A comerciante Cintia Melo estava nos fundos, com o filho de 10 anos, preparando tudo para começar uma transmissão ao vivo com promoções quando os tiros começaram. >

"Foi uma média de 30 tiros, não parava, fiquei assustadíssima. Achei várias cápsulas e balas jogadas, depois comecei a andar e vi mais no chão. Fiquei chocada porque, em três anos aqui na Glória, nunca vi esse tipo de coisa nessa região. O barulho foi muito alto. A pessoa tinha um alvo certo, porque o cara fugiu pela rua. Eu não tinha medo, mas a partir de hoje estou assustada. Quem vai querer vir num comércio da Glória onde acontece isso de manhã?", indagou a dona da farmácia. >

Alvo encontrado morto

O alvo dos disparos, que ainda não foi identificado, correu para uma casa que não era habitada. Ele acessou o telhado e caiu embaixo de uma caixa d'água. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado, mas a vítima, atingida por pelo menos dois disparos, não resistiu. >

Em nota, a Polícia Civil informou que "a ocorrência está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares".>

A Polícia Militar destacou que "a equipe também foi informada que alguns detentos do sistema prisional, ao passar nas proximidades, foram interceptados por suspeitos armados que tentaram contra a vida deles. Os militares realizaram buscas na região, mas ninguém foi localizado".>

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pelo sistema prisional capixaba, já que a vítima seria um detento. A pasta confirmou que o ataque matou um detento da Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV). Ele tinha passagens de 2011 a 2025 por tráfico de drogas, homicídio e crimes relacionados ao porte ilegal de arma de fogo. >

