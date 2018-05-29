'Ato de covardia', diz caminhoneiro baleado na cabeça no ES

O caminhoneiro não quis se identificar. O crime aconteceu no fim da noite deste domingo (27), na BR 101, em Viana Crédito: Elis Carvalho

foi baleado na cabeça neste domingo (27) após pedir que produtor rural não furasse bloqueio de protesto, na BR 101, em Viana. Um desvio estava sendo feito por Ibiapaba, na região de Cariacica Sede, onde um grupo abordava alguns caminhoneiros pedindo que eles aderissem ao movimento. "Foi um ato de covardia. Ninguém tem direito de tentar contra a vida de ninguém". Este é o desabafo do caminhoneiro de 38 anos queneste domingo (27) após pedir que produtor rural não furasse bloqueio de protesto, na, em. Um desvio estava sendo feito por Ibiapaba, na região de Cariacica Sede, onde um grupo abordava alguns caminhoneiros pedindo que eles aderissem ao movimento.

Em entrevista ao Gazeta Online, o caminhoneiro contou que tinha ido levar mantimentos e água para os companheiros de estrada. "Enquanto meus colegas lanchavam, eu vi um caminhão baú vermelho passando e fui lá convidá-los para participar do movimento pacífico. Não tive nem tempo de falar nada e já fui recebido com quatro tiros", contou o homem.

DHPP) no início da tarde desta segunda (28). Ele, que traduziu a situação como uma grande covardia, foi baleado na cabeça por Fernando Braun, de 19 anos. Quem dirigia a carreta era o pai do criminoso. Os dois foram encaminhados para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa () no início da tarde desta segunda (28).

Um dos quatro disparos efeituados por Fernando atingiu o caminhoneiro. "No primeiro tiro eu abaixei. Depois eu levantei para ver o que estava acontecendo. Foi aí que ele seu o segundo tiro que acertou a minha cabeça", contou indignado.

O caminhoneiro relatou que não imaginava que um colega de profissão seria capaz de um ato como esses. "Eu tenho filhos, família, nunca imaginei uma coisa dessas vindo de um colega", desabafou.

Por orientação médica, o homem de 38 anos continuará com a bala alojada na cabeça. "Nós, caminhoneiros, estamos protestando de forma pacífica, sem armas e violência. Fico preocupado mas poderia ter sido muito pior. Eu poderia ter pedido a minha vida. Só espero que a justiça seja feita", completou o homem.

De acordo com informações dos investigadores da DHPP, o pai de Fernando foi liberado após ser ouvido pelo delegado de plantão. Fernando, autor dos disparos, alegou que os caminhoneiros partiram para cima dele quando parou o veículo, por isso atirou, para se defender. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde passará por audiência de custódia.