Ataque contra jovens em bar deixa um morto e um ferido em Cariacica

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros e outro de 23 anos ficou ferido após um ataque em um bar no bairro Itanguá, em Cariacica, por volta das 18h de domingo (3). A vítima que morreu tinha 27 perfurações no corpo. Os jovens foram socorridos em dois veículos sem identificação e deixados no Pronto Atendimento de Alto Lage, mas Antoniel Pitombo Novaes, o mais novo, não resistiu aos ferimentos e já estava sem vida ao dar entrada na unidade.
Não há informações sobre a motivação do ataque, mas o boletim de ocorrência da Polícia Militar detalha que, após o crime, os suspeitos teriam fugido em um carro Chevrolet Corsa Hatch em direção à Avenida Clarício Alves Ribeiro, ponto conhecido pelo tráfico de drogas. Buscas foram feitas na região, mas os suspeitos não foram localizados.
A Polícia Militar informou que militares foram ao PA de Alto Lage após um chamado que relatava a chegada dos dois baleados ao local. Os jovens teriam sido deixados lá em um intervalo de cinco minutos, em carros diferentes de placas não informadas.
O outro jovem ferido foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
4 FERIDOS E 2 MORTOS EM NOITE VIOLENTA NA GRANDE VITÓRIA
Além do ataque em Cariacica, outras duas ocorrências de crimes do tipo foram registradas na Grande Vitória no intervalo entre 18h de domingo (2) e 2h da madrugada desta segunda-feira. Na Serra, um grupo de quatro pessoas que estavam juntas em uma rua do Bairro das Laranjeiras foi alvo de tiros no início da madrugada desta segunda-feira (3). Apenas uma conseguiu fugir sem ferimentos. Três delas foram baleadas e uma delas, um jovem, acabou morrendo. Não há informações sobre suspeitos, mas uma testemunha contou à polícia que alguém dentro de um carro teria passado no local atirando.
A Polícia Militar foi acionada à meia-noite para a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, um jovem aparentando idade entre 20 e 25 anos estava caído dentro de uma casa no Bairro das Laranjeiras. A vítima não foi identificada, mas populares relataram que o jovem era conhecido como "Sabão".
O crime também esteve presente em Vila Velha, onde uma pessoa ficou ferida por disparos de arma de fogo. Não há informações sobre a dinâmica do crime.
Dois mortos e quatro feridos:
- Cariacica: uma pessoa morreu e outra ficou ferida
- Serra: uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas
- Vila Velha: uma pessoa ficou ferida