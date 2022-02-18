Ataque a tiros deixa um morto e um ferido em bairro de Vila Velha

Adolescente ficou ferido e homem foi morto em rua de Jardim Marilândia, em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão

Um ataque a tiros deixou um homem morto e um adolescente ferido, na madrugada desta sexta-feira (18), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha . Pela manhã, era possível ver as marcas de tiros nas paredes das casas e resto de munição pela rua.

Moradores contaram que ouviram tiros no bairro Rio Marinho . Em seguida, quatro criminosos armados dispararam na rua e balearam o homem e o adolescente.

O adolescente de 16 anos ficou ferido e o ajudante de pedreiro Jadir da Silva Vieira Júnior, conhecido como "Zoi", de 35 anos, morreu na hora. O adolescente foi socorrido e levado para um hospital da região.

Uma familiar de Jadir, que pediu para não ser identificada, disse que ele era inocente e trabalhador e que na região todos gostam dele.

A família acredita que essa é a segunda vez que Jadir foi vítima de uma injustiça. Em 2020, amigos e familiares do ajudante de pedreiro fizeram um protesto e fecharam a entrada do bairro Rio Marinho. Na época, ele teria sido preso por engano, acusado de roubo. Pouco tempo depois, ele foi liberado da prisão.