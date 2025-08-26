Crime

Associação Pestalozzi é invadida e materiais são furtados em Santa Teresa

O ônibus da instituição também foi arrombado e teve a janela quebrada. Na tarde desta terça-feira (26), a diretora informou que todo o material foi recuperado

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:32 - Atualizado há uma hora

Materiais foram furtados e até o ônibus da instituição acabou arrombado pelos criminosos Crédito: Divulgação Pestalozzi Santa Teresa | Montagem/A Gazeta

A Associação Pestalozzi de Santa Teresa foi invadida e diversos materiais da instituição foram furtados por criminosos. O crime aconteceu no bairro Vila Nova, durante a madrugada desta terça-feira (26). De acordo com a diretora Marisa Lucindo, o local foi invadido durante a madrugada e até o ônibus da instituição foi arrombado e teve a janela quebrada. Na tarde desta terça-feira (26), a diretora informou que todo o material foi recuperado.

A diretora informou à Polícia Militar que percebeu, a princípio, que haviam sido furtados dois notebooks, e um computador que era utilizado pela assistente social. Segundo a PM, a equipe percebeu que o HD com as imagens armazenadas das câmeras de segurança havia sido levado do local e roteador de internet também havia sido danificado. Além disso, fones de ouvido, caixinhas de som, material pedagógico e celulares, também foram furtados pelos criminosos.

O ônibus utilizado para transporte dos alunos foi arrombado. Uma janela lateral do veículo foi quebrada e os suspeitos conseguiram acessar o interior do ônibus. O motorista contou à Polícia Militar que os autores dos crimes haviam tentado fazer uma ligação direta no veículo. Alguns funcionários relataram que viram indivíduos suspeitos na entrada da associação no final da tarde de segunda-feira (25).

Este vídeo pode te interessar

A reportagem procurou pela Polícia Civil, mas até o momento da publicação desta matéria, não obtivemos retorno.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta