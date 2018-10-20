Assassinos de motorista de aplicativo são presos na Serra

Vingança. Foi esse sentimento que levou traficantes a espancar e depois assassinar a tiros o motorista de aplicativo Leandro Augusto Moreira, em Serra-Sede. Os autores do crime foram presos na manhã desta sexta-feira (19).
Segundo informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, em junho deste ano, o motorista foi reconhecido pelos criminosos como uma das pessoas que ajudou a executar uma emboscada para assassinar um amigo deles. O motorista fazia corridas para transportar drogas para um dos grupos que traficantes em Serra-Sede e colaborou no assassinato do bando rival ao que ele prestava serviço, afirmou o delegado Ramiro Diniz.
A mando de uma das facções, Leandro teria levado uma adolescente para um encontro amoroso com Petherson Vinícius de Araújo da Cruz, integrante do bando rival de traficantes. Porém, tudo era um plano para executá-lo. Assim que chegou ao local, Petherson foi surpreendido por quatro bandidos e assassinado com vários tiros, no final de 2017. O bando que executou Petherson era conhecido por usar até fuzil nos assassinatos e foi preso dias depois do crime.
A morte aumentou a rivalidade entre os bandos. Em junho, porém, o motorista de aplicativo foi surpreendido enquanto buscava drogas e, ao ser reconhecido, foi agredido pelos amigos de Petherson. Antes dele conseguir chegar ao carro para escapar, ele foi alvo de tiros. A forma como ocorreu o assassinato foi uma vingança pela morte do comparsa e de responder ao bando rival, pontuou Diniz.
Foram presos Lucas Pereira de Oliveira, 20 anos, Caio Garcia Ozório, 18, e Leonardo de Souza, 28, durante operação realizada nesta sexta-feira. Eles foram presos em São Judas Tadeu, na Serra, em cumprimento de mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Ao final do dia, foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.
O alvo da polícia, agora, é o chefe do bando, Jaedson Ariel da Silva, 19, que está foragido. Quem tiver informações sobre a localização do suspeito pode repassar pelo telefone 181 Disque-denúncia ou pela página da delegacia no Facebook.