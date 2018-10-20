Assassinos de motorista de aplicativo são presos na Serra

A mando de uma das, Leandro teria levado uma adolescente para um encontro amoroso com Petherson Vinícius de Araújo da Cruz, integrante do bando rival de traficantes. Porém, tudo era um plano para executá-lo. Assim que chegou ao local, Petherson foi surpreendido por quatro bandidos e assassinado com vários tiros, no final de 2017. O bando que executou Petherson era conhecido por usar até fuzil nos assassinatos e foi preso dias depois do crime.