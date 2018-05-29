Assassino que tortura vítimas é preso no Condomínio Ourimar

Homicida frio, cruel e que tem por hábito torturar antes de matar. Essa é a descrição que a polícia faz de Sanderli Santos de Souza, 21 anos, integrante de uma facção criminosa conhecida por "Poorf" e apontado como braço armado do tráfico de drogas nos bairros Ourimar e Feu Rosa, na Serra.

Sanderli é o oitavo integrante da "Poorf" preso pela Polícia Civil. Contra ele, constam quatro mandados de prisão abertos: três por homicídio e um por tentativa. O traficante foi preso na tarde de segunda-feira, dentro do condomínio Ourimar, durante uma operação da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.

De acordo com o titular da DCCV, delegado Rodrigo Sandi Mori, em pouco mais de um ano, de abril de 2017 a maio de 2018, a facção de Sanderli cometeu 10 homicídios, com características cruéis, todos solucionados pela polícia. As características dos homicídios praticados na mesma localidade, de forma cruel, despertou nossa atenção e começamos a investigar essa facção, que é muito temida. Eles gostam de ver a vítima sofrer, principalmente o Sanderli, ressalta Sandi Mori.

VINGANÇA





No dia 28 de fevereiro deste ano, Sanderli matou com mais de 30 facadas Ilson Dias de Jesus, 52 anos, morador do condomínio Ourimar, por acreditar que ele estivesse passando informações sobre as ações criminosas ocorridas no bairro. O crime aconteceu por volta das 14 horas, na Praça da Bíblia, em Feu Rosa. A morte causou revolta na comunidade e chocou inclusive, a polícia.

O que ele fez com esse senhor foi um ato covarde, que causou indignação e revolta não só a nós policiais. Foi um dos homicídios mais cruéis e revoltantes que eu já trabalhei. Desde então, não medimos esforços para identificar esse autor. Estava difícil prendê-lo, tentamos há semanas, revela Sandi Mori.

MORTES





Sanderli também responde pelos assassinatos de José Alves Ferreira Junior, morto com golpes de foice e um tiro de escopeta calibre 12 na cabeça, em junho de 2017 (único crime que o jovem confessa a autoria); o de uma mulher, encontrada morta em um valão, atrás do Condomínio Ourimar; e ainda pela tentativa de homicídio de um jovem, ocorrida em janeiro do ano passado, em Feu Rosa.