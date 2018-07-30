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"Nicota"

Assassino mais procurado da Serra é preso em festa de amigo em Vitória

Contra Josimar da Conceição Rodrigues, 24 anos, conhecido como 'Nicota', consta um mandado de prisão em aberto

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 11:48
Josimar da Conceição Rodrigues, 24 anos, foi preso durante a festa de um amigo em Vitória Crédito: Divulgação/PC
Apontado pela polícia como o assassino mais procurado da Serra, Josimar da Conceição Rodrigues, 24 anos, conhecido como "Nicota", foi preso no último sábado (28) pela equipe da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, enquanto comemorava o aniversário de um amigo em uma casa de shows de Vitória.
Segundo o responsável pela delegacia, delegado Rodrigo Sandi Mori, contra Josimar consta um mandado de prisão em aberto por homicídio, além dele ser investigado também por outro assassinato e uma tentativa. Ambos os crimes ocorridos em Carapina Grande. Segundo a polícia, ele é acusado de ordenar os homicídios na região de Carapina Grande e de comandar o tráfico de drogas no ponto final do bairro. 
A ação que terminou com a prisão de Josimar contou com o apoio do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Militar.
O OUTRO LADO
O advogado de Josimar, Roger Fiorotti, afirmou que, enquanto não houver denúncia, não existe processo contra Josimar. "Meu cliente está com a prisão temporária decretada e estamos aguardando o transcorrer das investigações", finalizou.
Assassino mais procurado da Serra é preso em festa de amigo em Vitória
 

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