Assassino mais procurado da Serra é preso em festa de amigo em Vitória

Josimar da Conceição Rodrigues, 24 anos, foi preso durante a festa de um amigo em Vitória Crédito: Divulgação/PC

Apontado pela polícia como o assassino mais procurado da Serra, Josimar da Conceição Rodrigues, 24 anos, conhecido como "Nicota", foi preso no último sábado (28) pela equipe da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, enquanto comemorava o aniversário de um amigo em uma casa de shows de Vitória.

Segundo o responsável pela delegacia, delegado Rodrigo Sandi Mori, contra Josimar consta um mandado de prisão em aberto por homicídio, além dele ser investigado também por outro assassinato e uma tentativa. Ambos os crimes ocorridos em Carapina Grande. Segundo a polícia, ele é acusado de ordenar os homicídios na região de Carapina Grande e de comandar o tráfico de drogas no ponto final do bairro.

A ação que terminou com a prisão de Josimar contou com o apoio do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Militar.

O OUTRO LADO

O advogado de Josimar, Roger Fiorotti, afirmou que, enquanto não houver denúncia, não existe processo contra Josimar. "Meu cliente está com a prisão temporária decretada e estamos aguardando o transcorrer das investigações", finalizou.

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