Assassino de PM confessa crime e é preso em Cariacica

Policial militar Lucas Sabino teve carro cercado e foi baleado por bandidos em Cariacica Crédito: Montagem | Gazeta Online

quatro criminosos, dois deles envolvidos no assassinato do policial militar, soldado Sabino, que passava de carro por Itacibá, em Cariacica, para deixar um amigo em casa na madrugada desta quarta-feira (25), o delegado Marcelo Cavalcanti, da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cariacica, declarou que a motivação do crime foi esclarecida. Após a prisão de, que passava de carro por Itacibá, em Cariacica, para deixar um amigo em casa na madrugada desta quarta-feira (25), o delegado Marcelo Cavalcanti, da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de, declarou que a motivação do crime foi esclarecida.

"Ele foi confundido com um rival dos criminosos. Dois autores do homicídio estão sendo autuados em flagrante, bem como pela tentativa de homicídio da segunda vítima sobrevivente", declarou.

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Ananias da Silva Barreto, de 19 anos, confessou ter atirado contra o policial. Lucas Leigas Cruz, de 23 anos, teria passado a arma para Ananias. George Michael Ângelo Ribeiro, de 22 anos, guardou a arma em casa após o crime. Max Juliano do Nascimento, de 30 anos, emprestou uma moto para dois homens do grupo dos criminosos para chegar ao carro do PM após a ação.

Ananias e Lucas foram autuados por homicídio e tentativa de homicídio. Max Juliano foi autuado por associação criminosa, assim como George, que também foi acusado de porte ilegal de arma de fogo.

O tenente-coronel Jair Gomes de Freitas lamentou a morte do soldado. "Infelizmente, é o segundo policial do mesmo batalhão que perdemos. Nós lamentamos a morte do Soldado Sabino e apoiamos a família devido a este fato tão lamentável no nosso meio. Mas é o dever. A violência alcança qualquer um, até o policial militar", afirmou.





O soldado Sabino foi atacado por bandidos ao passar próximo a um bar. Segundo informação da Polícia Civil, o soldado portava uma arma pessoal, uma pistola calibre 380 e chegou a revidar o tiro dos criminosos; o disparo do soldado acertou a perna de Ananias da Silva.

Com relação ao tiro que o soldado teria dado pro alto, o tenente-coronel informou que a informação é duvidosa. "Isso não está comprovado. Ele foi agredido pelos criminosos, que efetuaram o disparo e tiraram a vida dele", alegou .

O CRIME

morreu no início da madrugada desta quarta-feira (25) em Itacibá, Cariacica. Lucas Sabino Santos Neto, de 26 anos, não estava trabalhando e foi levar um amigo em casa quando o carro em que ele estava, um Chevrolet Corsa Classic, foi atacado quando o veículo passava próximo a um bar. O soldado da Polícia Militar foi baleado eem Itacibá, Cariacica. Lucas Sabino Santos Neto, de 26 anos, não estava trabalhando e foi levar um amigo em casa quando o carro em que ele estava, um Chevrolet Corsa Classic, foi atacado quando o veículo passava próximo a um bar.

Lucas, que foi baleado no peito, chegou a ser socorrido por uma viatura da PM para um hospital particular do município, mas não resistiu e morreu. O amigo do soldado, um frentista, 22 anos, foi baleado de raspão no peito. O bandido que atirou no PM foi baleado na panturrilha e socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória.