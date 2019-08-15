Assassinatos que desafiam a polícia no Norte e Noroeste do ES

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um servidor federal morto a tiros na garagem da casa dele, em Linhares . Um taxista que desapareceu e, dias depois, seu corpo foi encontrado na zona rural de Ibiraçu . Um menino de 12 anos foi assassinado em Aracruz . Estes são alguns dos crimes que aconteceram nas regiões Norte e Noroeste do Estado neste ano e que ainda não foram solucionados pela polícia.

Para entender como está o andamento das investigações destes homicídios, o Gazeta Online fez um levantamento de seis assassinatos ainda sem solução e cobrou uma resposta da Polícia Civil. Saiba como estão os casos.

SERVIDOR FEDERAL

Corpo de Cláudio Henrique Batista é velado na Capela Mortuária do Cemitério São José, em Linhares Crédito: Loreta Fagionato

foi morto a tiros dentro de seu carro, na garagem da residência, no bairro Colina, em Linhares. O crime aconteceu na noite de 5 de fevereiro. O servidor federal Cláudio Henrique Batista, de 42 anos, voltava para casa após um dia de trabalho quando foi surpreendido por um criminoso e, no bairro Colina, em Linhares. O crime aconteceu na noite de 5 de fevereiro.

familiares disseram que o homicídio poderia ter ligação com o trabalho da vítima. Isso porque Cláudio atuava como assessor de juiz na Justiça Federal, em Linhares. Segundo os parentes da viúva, ele era uma pessoa muito pacata, que não tinha inimigos. Durante o velório, que aconteceu no dia seguinte,. Isso porque Cláudio atuava como assessor de juiz na Justiça Federal, em Linhares. Segundo os parentes da viúva, ele era uma pessoa muito pacata, que não tinha inimigos.

a Polícia Civil descartou esta suspeita e informou que trabalhava com a hipótese de crime de mando. Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras de videomonitoramento, que mostraram o veículo do servidor federal durante o caminho até sua casa, e ainda fizeram uma perícia na garagem onde aconteceu o crime. No entanto, alguns dias após o crime,e informou que trabalhava com a hipótese de crime de mando. Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras de videomonitoramento, que mostraram o veículo do servidor federal durante o caminho até sua casa, e ainda fizeram uma perícia na garagem onde aconteceu o crime.

TV Gazeta Norte que a família de Cláudio não mora mais na casa onde ele foi assassinado. Não se sabe se o imóvel foi vendido ou alugado. Em junho, vizinhos contaram para aqueonde ele foi assassinado. Não se sabe se o imóvel foi vendido ou alugado.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e está sob segredo de Justiça.

EMPRESÁRIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Eloir Pinaffo era empresário em São Gabriel da Palha Crédito: Arquivo pessoal

foi encontrado com um tiro na cabeça, às margens do Rio do Norte, entre Nova Venécia e Boa Esperança. Ele era dono de uma oficina mecânica e uma retífica de motores em São Gabriel da Palha Em 12 de março, o corpo do empresário Eloir Pinaffo, de 46 anos,, às margens do Rio do Norte, entre Nova Venécia e Boa Esperança. Ele era dono de uma oficina mecânica e uma retífica de motores em São Gabriel da Palha

Um irmão da vítima, Adelino Pinaffo Júnior, contou, na ocasião, que Eloir havia saído naquele dia para fazer cobranças de dívidas em cidades da região. Além disso, afirmou que o empresário não tinha inimigos e pediu Justiça. Eloir deixou a esposa e duas filhas, de 9 e 12 anos.

Em nota, a Polícia Civil explicou que nenhum suspeito foi detido até agora. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e que aguarda alguns trâmites burocráticos na Justiça para dar andamentos nas investigações.

IRMÃOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Dois irmãos são assassinados a tiros em Barra de São Francisco Crédito: Arquivo Pessoal

foram mortos a tiros em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado, na noite de 11 de abril. O duplo homicídio aconteceu no bairro Estrela. Os irmãos Cristiano Santana Serafim, de 28 anos, e Cláudio Santana Serafim, de 31 anos,, região Noroeste do Estado, na noite de 11 de abril. O duplo homicídio aconteceu no bairro Estrela.

Quatro meses após o crime, nenhum acusado foi detido. A Polícia Civil informou, através de nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco.

TAXISTA DE IBIRAÇU

Taxista "Carlos do Táxi" é encontrado morto em zona rural de Ibiraçu Crédito: TV Gazeta

o taxista Carlos Amado da Silva foi encontrado morto na localidade de Picuã, em Ibiraçu, região Norte do Estado, em 29 de maio. Muito querido na cidade, moradores chegaram a se mobilizar e fizeram buscas por Carlos do Táxi, como ele era conhecido. Após ficar dois dias desaparecido,na localidade de Picuã, em Ibiraçu, região Norte do Estado, em 29 de maio. Muito querido na cidade, moradores chegaram a se mobilizar e fizeram buscas por Carlos do Táxi, como ele era conhecido.

Na ocasião, familiares da vítima divulgaram imagens de câmeras de videomonitoramento que mostravam Carlos em uma corrida de táxi em seu veículo, um Chevrolet Classic de cor branca, por volta de 11 horas de 27 de maio, dia de seu desaparecimento. Nas fotos, é possível ver uma pessoa com camisa listrada no banco do passageiro, ao lado do motorista.

O carro de Carlos foi encontrado próximo do corpo. A Polícia Civil realizou uma perícia no veículo.

Ele foi enterrado no Cemitério de Ibiraçu durante a madrugada do dia 30 de maio, por conta do adiantado estado de decomposição. O taxista foi morto com um tiro.durante a madrugada do dia 30 de maio, por conta do adiantado estado de decomposição.

pediu por Justiça. Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Ibiraçu e corre em segredo de Justiça. A família de Carlos ficou muito abalada com o crime e. Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Ibiraçu e corre em

ADOLESCENTE DE COLATINA

A adolescente Brenda Marques Feitosa, de 14 anos, foi encontrada morta após dois dias desaparecida, em Colatina Crédito: Acervo Pessoal

assassinato de Brenda Marques de Souza, de 14 anos, abalou os moradores do bairro Vicente Soella III, em Colatina, região Noroeste do Estado. A adolescente foi encontrada morta em uma cova rasa, com um corte na garganta e estava apenas com a parte de cima da roupa, no dia 20 de maio. Ela havia desaparecido em 18 de maio. , de 14 anos, abalou os moradores do bairro Vicente Soella III, em Colatina, região Noroeste do Estado. A adolescente, com um corte na garganta e estava apenas com a parte de cima da roupa, no dia 20 de maio. Ela havia desaparecido em 18 de maio.

Em depoimento à Polícia Civil na ocasião do desaparecimento, uma irmã que morava com a vítima disse que elas saíram para lanchar no dia 17 de maio e voltaram para casa, onde também vive a mãe. Quando acordou, a porta da residência estava encostada e Brenda já não estava mais no local.

participação de pessoas próximas e homicídio passional. Em junho, o delegado Deverly Pereira Júnior, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, contou que descartaram envolvimento de Brenda com drogas e que trabalham com duas hipóteses para o crime:

O exame que indicaria se a adolescente sofreu violência sexual foi inconclusivo por conta do estado do corpo, que estava enterrado quando foi encontrado. Mais duas perícias foram realizadas e a equipe aguarda os resultados.

Rangel de Souza Kuhl foi agredido e morto por populares em Colatina Crédito: Montagem | Gazeta Online

foi perseguido por populares e apanhou até morrer. Outros dois suspeitos também foram agredidos, mas conseguiram escapar. O crime abalou os moradores do bairro de tal forma que um boato se espalhou e um homem acabou linchado e morto no dia 21 de maio. Apontado como culpado pela morte de Brenda, Rangel de Souza Kuhl. Outros dois suspeitos também foram agredidos, mas conseguiram escapar.

A Polícia Civil informou que as mortes de Brenda e de Rangel são investigadas pela DHPP de Colatina, mas nenhum acusado foi preso. Em relação ao homicídio de Rangel, alguns suspeitos já foram identificados, mas ainda não foram detidos.

MENINO DE ARACRUZ

foi assassinado a tiros em Aracruz, região Norte do Estado. O corpo de Guilherme da Silva Fernandes foi encontrado na tarde de 3 de julho, próximo a uma plantação de eucaliptos. Um menino de 12 anos, região Norte do Estado. O corpo de Guilherme da Silva Fernandes foi encontrado na tarde de 3 de julho, próximo a uma plantação de eucaliptos.

Um homem caminhava por uma estrada próximo à plantação quando viu o corpo caído no chão. A Polícia Militar esteve no local e confirmou que a vítima foi morta com disparos de arma de fogo.