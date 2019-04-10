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Andorinhas

Assassinato à luz do dia dentro de quitanda em Vitória

Paulo Henrique Nascimento Matos, de 19 anos, foi morto dentro de uma quitanda no bairro Andorinhas

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 18:44

Publicado em 

10 abr 2019 às 18:44
Paulo Henrique Nascimento Matos, de 19 anos Crédito: Reprodução | Internet
O ajudante de pintura Paulo Henrique Nascimento Matos, de 19 anos, foi assassinado dentro de uma quitanda, por volta das 13 horas desta quarta-feira (10), em Andorinhas, Vitória.
Segundo informações de amigos da família, o rapaz havia saído do ponto final do bairro, onde trabalhava com um tio, e foi ao mercadinho, localizado na Rua Emilio Ferreira da Silva, para comprar cigarros.
> Bandido paulista é preso após série de assaltos a comércios da Serra
Em um carro de cor branca, cinco homens pararam em frente à quitanda atirando. Paulo correu para o interior do comércio para se esconder, mas foi seguido por três criminosos. Dois permaneceram na porta enquanto o trio executou o rapaz com duas armas. De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Paulo foi morto com mais de 10 tiros, a maioria no peito.
A vítima já possuía passagem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, delito pelo qual esteve preso até fevereiro deste ano, quando foi solto. Familiares estiveram no local e acompanharam o trabalho da perícia. O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso será encaminhado para a DHPP de Vitória para ser investigado.
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