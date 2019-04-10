Assassinato à luz do dia dentro de quitanda em Vitória

O ajudante de pintura Paulo Henrique Nascimento Matos, de 19 anos, foi assassinado dentro de uma quitanda, por volta das 13 horas desta quarta-feira (10), em Andorinhas, Vitória.
Segundo informações de amigos da família, o rapaz havia saído do ponto final do bairro, onde trabalhava com um tio, e foi ao mercadinho, localizado na Rua Emilio Ferreira da Silva, para comprar cigarros.
Em um carro de cor branca, cinco homens pararam em frente à quitanda atirando. Paulo correu para o interior do comércio para se esconder, mas foi seguido por três criminosos. Dois permaneceram na porta enquanto o trio executou o rapaz com duas armas. De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Paulo foi morto com mais de 10 tiros, a maioria no peito.
A vítima já possuía passagem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, delito pelo qual esteve preso até fevereiro deste ano, quando foi solto. Familiares estiveram no local e acompanharam o trabalho da perícia. O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso será encaminhado para a DHPP de Vitória para ser investigado.
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