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Violência

Assaltos, morte e ferido em menos de 24 horas na Serra

A terça-feira (06) foi marcada por crimes no município. O primeiro caso aconteceu pela manhã quando um pedreiro foi assassinado a caminho do trabalho

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 14:33

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

07 ago 2019 às 14:33
Rua Santa Maria, no bairro São Francisco, na Serra, onde aconteceu uma tentativa de assalto Crédito: Isaac Ribeiro
Em menos de 24 horas, três pessoas foram alvo de tiros durante assaltos em bairros da Serra nesta terça-feira (6). Um homem morreu, outro conseguiu fugir e o terceiro ficou ferido. 
Assaltos, morte e ferido em menos de 24 horas na Serra
NOVO HORIZONTE
Pela manhã, o pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, 43 anos, foi morto com dois tiros durante um assalto no bairro Novo Horizonte. Na ocasião, os bandidos fugiram levando uma mochila com dois celulares.
Homem é morto a caminho do trabalho em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Fabíola de Paula / TV Gazeta
À noite, em um intervalo de uma hora, dois homens foram abordados por bandidos armados nos bairros São Francisco e Enseada de Jacaraípe. Segundo a polícia, nos dois casos, os alvos eram os carros das vítimas.
SÃO FRANCISCO
Às 21h16, três criminosos tentaram roubar o Ford Fusion de um morador do bairro São Francisco quando ele estava em frente à casa dele na rua Santa Maria.
A vítima contou à polícia que os assaltantes atiraram três vezes na direção dele quando o avistaram. Ele conseguiu fugir e não ficou ferido.
ENSEADA DE JACARAÍPE
Uma hora depois, criminosos tentaram roubar um Renault Logan no bairro Enseada Jacaraípe. Na hora da ação, o dono do veículo foi atingido pelos bandidos com um tiro no antebraço esquerdo e socorrido para o hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.
Os bandidos fugiram sem levar o veículo. A polícia investiga a relação entre os crimes.

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