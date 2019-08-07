Rua Santa Maria, no bairro São Francisco, na Serra, onde aconteceu uma tentativa de assalto Crédito: Isaac Ribeiro

Em menos de 24 horas, três pessoas foram alvo de tiros durante assaltos em bairros da Serra nesta terça-feira (6). Um homem morreu, outro conseguiu fugir e o terceiro ficou ferido.

Your browser does not support the audio element. Assaltos, morte e ferido em menos de 24 horas na Serra

NOVO HORIZONTE

Pela manhã, o pedreiro Aloísio da Silva Bandeira , 43 anos, foi morto com dois tiros durante um assalto no bairro Novo Horizonte. Na ocasião, os bandidos fugiram levando uma mochila com dois celulares.

Homem é morto a caminho do trabalho em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Fabíola de Paula / TV Gazeta

À noite, em um intervalo de uma hora, dois homens foram abordados por bandidos armados nos bairros São Francisco e Enseada de Jacaraípe. Segundo a polícia, nos dois casos, os alvos eram os carros das vítimas.

SÃO FRANCISCO

Às 21h16, três criminosos tentaram roubar o Ford Fusion de um morador do bairro São Francisco quando ele estava em frente à casa dele na rua Santa Maria.

A vítima contou à polícia que os assaltantes atiraram três vezes na direção dele quando o avistaram. Ele conseguiu fugir e não ficou ferido.

ENSEADA DE JACARAÍPE

Uma hora depois, criminosos tentaram roubar um Renault Logan no bairro Enseada Jacaraípe. Na hora da ação, o dono do veículo foi atingido pelos bandidos com um tiro no antebraço esquerdo e socorrido para o hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.