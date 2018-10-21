Assaltos em Vila Velha: integrante de quadrilha é detido

O adolescente estava chegando em casa, voltando da escola, por volta do meio dia, quando quatro homens chegaram de bicicleta e o abordaram Crédito: Reprodução | Câmera de Videomonitoramento

Itapoã, em Vila Velha, foi detido na tarde deste sábado (20), no bairro Divino Espírito Santo. Segundo informações da polícia, o grupo composto por quatro homens se aproximava das vítimas em bicicletas e levava seus pertences. Um integrante de uma quadrilha que estava cometendo assaltos na região de, em, foi detido na tarde deste sábado (20), no bairro Divino Espírito Santo. Segundo informações da polícia, o grupo composto por quatro homens se aproximava das vítimas em bicicletas e levava seus pertences.

Uma das vítimas foi um estudante de 14 anos. Ele estava chegando em casa, voltando da escola, por volta do meio-dia, quando quatro homens chegaram de bicicleta e o abordaram.

Chegaram falando me dá o celular, puxaram meu cordão de ouro e fugiram. Um deles estava armado. Depois eu entrei no prédio do meu tio e liguei para minha mãe contanto o que havia acontecido. Estudante

Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, o tio do menino ligou para a central de videomonitoramento e relatou o ocorrido. Em seguida começaram o patrulhamento em busca dos suspeitos com base no vídeo da câmera de segurança de um prédio em frente ao local do assalto.

A guarda começou o patrulhamento e, quando chegou na rua Itararé, no bairro Divino Espírito Santo, encontrou um suspeito de 24 anos que batia com o vídeo do roubo. Ele foi detido e identificado pela vítima.