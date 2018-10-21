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Itapoã

Assaltos em Vila Velha: integrante de quadrilha é detido

Uma das vítimas foi um estudante de 14 anos. Ele estava chegando em casa, voltando da escola, por volta do meio-dia, quando quatro homens chegaram de bicicleta e o abordaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2018 às 22:44

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 22:44

O adolescente estava chegando em casa, voltando da escola, por volta do meio dia, quando quatro homens chegaram de bicicleta e o abordaram Crédito: Reprodução | Câmera de Videomonitoramento
Um integrante de uma quadrilha que estava cometendo assaltos na região de Itapoã, em Vila Velha, foi detido na tarde deste sábado (20), no bairro Divino Espírito Santo. Segundo informações da polícia, o grupo composto por quatro homens se aproximava das vítimas em bicicletas e levava seus pertences.
Uma das vítimas foi um estudante de 14 anos. Ele estava chegando em casa, voltando da escola, por volta do meio-dia, quando quatro homens chegaram de bicicleta e o abordaram.
Chegaram falando me dá o celular, puxaram meu cordão de ouro e fugiram. Um deles estava armado. Depois eu entrei no prédio do meu tio e liguei para minha mãe contanto o que havia acontecido.
Estudante
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, o tio do menino ligou para a central de videomonitoramento e relatou o ocorrido. Em seguida começaram o patrulhamento em busca dos suspeitos com base no vídeo da câmera de segurança de um prédio em frente ao local do assalto.
A guarda começou o patrulhamento e, quando chegou na rua Itararé, no bairro Divino Espírito Santo, encontrou um suspeito de 24 anos que batia com o vídeo do roubo. Ele foi detido e identificado pela vítima.
Ainda de acordo com a guarda, quando chegaram com o suspeito na Delegacia Regional de Vila Velha, foi constatado que o celular que se encontrava com ele era fruto de outro roubo. A ocorrência foi registrada e os outros suspeitos ainda não foram localizados.

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