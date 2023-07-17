Assalto, tiros e funcionário de lava-jato ferido em Jardim Camburi

O funcionário de um lava-jato localizado na Rua Odineir de Freitas Castro, em Jardim Camburi Vitória , foi baleado após um assalto na tarde desta segunda-feira (17). Segundo testemunhas, o homem de 23 anosteria sido ferido por engano por um policial militar ao ser confundido com um criminoso.

TV Gazeta, esteve no local. Testemunhas contaram que, por volta das 14h, três homens com uma espingarda de fabricação caseira e uma arma de brinquedo [ geralmente utilizada em esportes de airsoft ] chegaram ao estabelecimento anunciando o assalto. Os 10 funcionários foram rendidos e colocados nos fundos do imóvel. Quando os criminosos ainda estavam rendendo as vítimas, uma viatura da O repórter João Brito, da, esteve no local. Testemunhas contaram que, por volta das 14h, três homens com uma espingarda de fabricação caseira e uma arma de brinquedo [ geralmente utilizada em esportes de] chegaram ao estabelecimento anunciando o assalto. Os 10 funcionários foram rendidos e colocados nos fundos do imóvel. Quando os criminosos ainda estavam rendendo as vítimas, uma viatura da Polícia Militar chegou. Naquele momento, um dos assaltantes teria tentado escapar pelo telhado e deixou a arma cair.

Segundo relatos de testemunhas à reportagem da TV Gazeta, um funcionário pegou a arma do chão para tentar atirar contra o assaltante. Foi aí que um policial entrou, viu o trabalhador armado e disparou duas vezes contra ele. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Não há informações sobre o estado de saúde.

Movimentação policial após assalto em lava-jato Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois assaltantes, de 22 e 18 anos, foram presos e um adolescente de 16 anos — que participou da ação — foi apreendido. O mais velho, que tentou fugir pelo telhado, caiu e se machucou; por isso precisou ser levado ao hospital antes de ir para a delegacia. Os nomes não foram divulgados.

O major Isaac, da Polícia Militar, conversou com a TV Gazeta e afirmou que os três já tinham passagens pela polícia. Segundo ele, o de 22 anos foi preso no ano passado também em Jardim Camburi por roubo, tendo recebido alvará de soltura no início deste ano. Já o de 18 anos por tráfico de drogas. O adolescente também tem histórico de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes.

"Na hora que os policiais chegaram, deram a ordem para colocar a arma no chão, até então não sabiam se era funcionário ou criminoso, a princípio criminoso, porque estava tendo um roubo e tinha uma pessoa com arma na mão. Determinaram que colocasse a arma no chão, isso não foi respeitado, e ele apontou ainda a arma para outra pessoa, que era o [assaltante] que estava caído e tinha tentado fugir. Então foram feitos os disparos. Esse é o protocolo. Quando uma pessoa está com uma arma na mão, não está apontando na direção de ninguém, nós determinamos que essa pessoa coloque a arma no chão e se entregue; se essa pessoa, nesse caminho, apontar a arma para uma outra pessoa ou até mesmo para o policial, vai ser efetuado disparo de arma de fogo", disse o major Isaac.

No vídeo (confira acima) gravado por um morador, um policial aparece chutando um dos assaltantes. Segundo o major, qualquer excesso na conduta dos policiais será investigado. "Qualquer ação policial, mesmo que legítima, mas que resulte em vítima, essa ação é averiguada, investigada."

Polícia Civil informou que o adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo qualificado e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Já os outros dois suspeitos, de 18 e 22 anos, foram autuados em flagrante por tentativa de roubo qualificado e corrupção de menor de idade. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).