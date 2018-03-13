Assalto termina com um morto e um ferido em Fundão

Dois homens foram roubados, agredidos, baleados e colocados no porta-malas de um Fiat Uno na noite desta segunda-feira (12), no município de Fundão, Norte do Estado. Uma das vítimas não resistiu e morreu.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas, que estavam no Fiat Uno, foram rendidas perto de uma casa entre Timbuí e Fundão, por criminosos que ainda não foram identificados. Após o crime, os bandidos abandonaram as vítimas dentro do carro, em um local desconhecido, e fugiram.

Um dos ocupantes do Uno não morreu no local porque conseguiu pedir ajuda em uma propriedade rural. A PM informou que o Samu foi acionado e socorreu a vítima. O outro ocupante do carro, no entanto, já havia morrido. A perícia da Polícia Civil foi acionada.