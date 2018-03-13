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Violência

Assalto termina com um morto e um ferido em Fundão

As vítimas foram rendidas pelos criminosos perto de uma casa entre Timbuí e Fundão

Publicado em 13 de Março de 2018 às 13:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 13:53
Dois homens foram roubados, agredidos, baleados e colocados no porta-malas de um Fiat Uno na noite desta segunda-feira (12), no município de Fundão, Norte do Estado. Uma das vítimas não resistiu e morreu.
Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas, que estavam no Fiat Uno, foram rendidas perto de uma casa entre Timbuí e Fundão, por criminosos que ainda não foram identificados. Após o crime, os bandidos abandonaram as vítimas dentro do carro, em um local desconhecido, e fugiram.
Um dos ocupantes do Uno não morreu no local porque conseguiu pedir ajuda em uma propriedade rural. A PM informou que o Samu foi acionado e socorreu a vítima. O outro ocupante do carro, no entanto, já havia morrido. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob investigação da delegacia de Fundão e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A polícia disse que demais informações ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos. Mas denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.

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