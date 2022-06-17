Assalto termina com perseguição e suspeito baleado em Vitória

TV Gazeta, dois homens teriam assaltado um salão de beleza no bairro Um roubo terminou com luta corporal e um suspeito baleado em uma avenida movimentada de Vitória na tarde desta sexta-feira (17). De acordo com informações de testemunhas à repórter Any Cometti, da, dois homens teriam assaltado um salão de beleza no bairro Jardim da Penha

Os suspeitos fugiram em uma moto, mas foram abordados por vários carros da Polícia Militar quando passavam pela Avenida Leitão da Silva, uma das vias mais movimentadas da capital capixaba.

A moto foi cercada e a dupla tentou fugir por um beco que dá acesso ao bairro São Benedito. Um dos suspeitos conseguiu escapar dos policiais. O outro entrou em luta corporal com os militares, que reagiram e dispararam ao menos duas vezes contra o homem, que acabou baleado na perna. Ele foi detido e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, para receber atendimento médico.

As vítimas do assalto registraram um boletim de ocorrência na delegacia. Segundo elas, quatro celulares, um notebook e uma pequena quantidade de dinheiro foram levados.

Viaturas da PM na Avenida Leitão da Silva, onde suspeitos foram abordadosViaturas da PM na Avenida Leitão da Silva, onde suspeitos foram abordados Crédito: Leitor | A GazetaLeitor | A Gazeta

Na sequência, ele aparece saindo do estabelecimento, sobe na garupa da moto e sai levando os objetos roubados na mochila. De acordo com as vítimas, o suspeito que entrou no salão estava armado. Todos os pertences das vítimas foram recuperados, mas a polícia não localizou a arma citada pelas vítimas.

Procurada pela reportagem, a PM informou que foi acionada na tarde desta sexta-feira para verificar uma ocorrência de assalto em um salão no bairro Jardim da Penha. No local, a vítima relatou que dois indivíduos armados teriam entrado no estabelecimento anunciando um assalto e se evadiram em seguida levando cinco aparelhos celulares e computadores.

Segundo a corporação, com base na localização enviada por um dos aparelhos que possuía rastreador, os suspeitos foram localizados trafegando pelo bairro Itararé e tentaram empreender fuga, mas um suspeito de 26 anos foi alcançado e resistiu à prisão entrando em luta corporal com um PM, que reagiu, e acabou atingindo o indivíduo nas pernas. "O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Já o outro indivíduo conseguiu fugir".

Já a Polícia Civil disse, em nota, que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. "Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista", finalizou.