Vídeo: bandido se passa por cliente e rouba até chinelo de farmácia

Funcionários e clientes de uma farmácia no bairro Glória, em Vila Velha , passaram por momentos de pânico nesta quinta-feira (16). Um criminoso armado fingiu que estava comprando remédio para, em seguida, anunciar o assalto, por volta das 16h.

Câmeras de videomonitoramento flagraram toda a ação. Primeiro, o suspeito vai até o balcão e pega um remédio. A atendente entrega a sacola e o ladrão se dirige ao caixa. Nesse momento, ele levanta a camisa e mostra a arma.

Enquanto a funcionária vai pegar o dinheiro, o ladrão coloca o remédio na bolsa e ainda pega um par de chinelos. Ele rouba notas e moedas do caixa. Um cliente chega a se aproximar, sem perceber o que estava acontecendo. Segundos depois, o homem sai, levando cerca de R$ 300.

Pelas imagens, é possível notar que o criminoso vestia uma blusa cinza, boné vermelho e bermuda. Mesmo durante o crime, ele não esboçou nenhum nervosismo. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado e seguirá sob investigação. Ninguém foi preso.