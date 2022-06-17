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Assalto na Glória

Vídeo: bandido se passa por cliente e rouba até chinelo de farmácia

Criminoso chegou a pedir um remédio e se dirigir ao caixa, momento em que levantou a blusa e mostrou que estava armado. Crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (16)

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2022 às 15:51
Funcionários e clientes de uma farmácia no bairro Glória, em Vila Velha, passaram por momentos de pânico nesta quinta-feira (16). Um criminoso armado fingiu que estava comprando remédio para, em seguida, anunciar o assalto, por volta das 16h.
Câmeras de videomonitoramento flagraram toda a ação. Primeiro, o suspeito vai até o balcão e pega um remédio. A atendente entrega a sacola e o ladrão se dirige ao caixa. Nesse momento, ele levanta a camisa e mostra a arma.
Enquanto a funcionária vai pegar o dinheiro, o ladrão coloca o remédio na bolsa e ainda pega um par de chinelos. Ele rouba notas e moedas do caixa. Um cliente chega a se aproximar, sem perceber o que estava acontecendo. Segundos depois, o homem sai, levando cerca de R$ 300.
Pelas imagens, é possível notar que o criminoso vestia uma blusa cinza, boné vermelho e bermuda. Mesmo durante o crime, ele não esboçou nenhum nervosismo. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado e seguirá sob investigação. Ninguém foi preso.
Com informações do g1 ES

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