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Frio no ES deve dar trégua neste sábado, mas frente fria chega no domingo

Termômetros podem bater 34 °C em algumas regiões. Incaper alerta que a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% em parte do Estado

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 17:09

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

17 jun 2022 às 17:09
Praia da Guarderia
Praia da Guarderia, em Vitória: temperaturas devem subir neste sábado (18) Crédito: Carlos Alberto Silva
O friozinho dos últimos dias deve dar uma leve e temporária trégua para os capixabas neste sábado (18). Após uma semana de clima ameno, a previsão é de aumento nas temperaturas em todo o Espírito Santo, sobretudo na Grande Vitória.
Na Região Metropolitana, a temperatura máxima pode chegar aos 32 °C segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Na região Noroeste os termômetros podem bater os 33 °C e chegar a 34 °C nas regiões Norte e Sul capixabas.
Para se ter uma ideia, na última semana as temperaturas máximas no Estado vinham girando entre 24 °C e 27 °C.
De acordo com o Incaper, além do aumento de temperatura em todas as regiões, o tempo deve seguir estável em todo o Espírito Santo no sábado.
O sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. O Instituto ainda alerta que no sábado a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, no período da tarde no centro-sul do Espírito Santo.

NOVA FRENTE FRIA A PARTIR DE DOMINGO

Para os amantes do clima frio, não vai dar tempo nem de sentir saudade. Para o domingo (19) a previsão já muda com a chegada de uma nova frente fria ao Espírito Santo que deve trazer nebulosidade e chuva nos próximos dias.
Essa frente fria deve passar por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro até sábado, provocando pancadas de chuva, mas a previsão do Climatempo é que ela chegue ao Espírito Santo apenas no domingo.
A previsão do Incaper também é que as temperaturas caiam novamente em todas as regiões do Estado no domingo.

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