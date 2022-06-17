Frio no ES deve dar trégua neste sábado, mas frente fria chega no domingo

Praia da Guarderia, em Vitória: temperaturas devem subir neste sábado (18) Crédito: Carlos Alberto Silva

O friozinho dos últimos dias deve dar uma leve e temporária trégua para os capixabas neste sábado (18). Após uma semana de clima ameno, a previsão é de aumento nas temperaturas em todo o Espírito Santo , sobretudo na Grande Vitória

Na Região Metropolitana, a temperatura máxima pode chegar aos 32 °C segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) . Na região Noroeste os termômetros podem bater os 33 °C e chegar a 34 °C nas regiões Norte e Sul capixabas.

Para se ter uma ideia, na última semana as temperaturas máximas no Estado vinham girando entre 24 °C e 27 °C.

De acordo com o Incaper, além do aumento de temperatura em todas as regiões, o tempo deve seguir estável em todo o Espírito Santo no sábado.

O sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. O Instituto ainda alerta que no sábado a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, no período da tarde no centro-sul do Espírito Santo.

NOVA FRENTE FRIA A PARTIR DE DOMINGO

Essa frente fria deve passar por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro até sábado, provocando pancadas de chuva, mas a previsão do Climatempo é que ela chegue ao Espírito Santo apenas no domingo.