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Jardim Guadalajara

Assalto em Vila Velha: suspeito foi identificado por cartões deixados no local do crime

O homem envolvido na ocorrência foi preso na noite desta quarta-feira (20) após deixar cartões de crédito durante a ação criminosa; atirador de 27 anos e adolescente de 17 ainda são procurados
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 out 2021 às 14:19

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 14:19

A mulher levou um tiro de raspão na perna durante o assalto em Vila Velha
A mulher levou um tiro de raspão na perna durante o assalto em Vila Velha Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta
Um dos envolvidos na tentativa de assalto no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha, na qual uma mulher foi baleada nesta quarta-feira (20) foi preso pela Polícia Civil. O suspeito foi identificado através de cartões de crédito que ele deixou cair próximo ao local do crime. Outros dois envolvidos, um adolescente de 17 anos e um homem identificado como Angelo Henrique Teodoro, de 27 anos, ainda estão foragidos.
De acordo com a major Samiramis, da Polícia Militar, as investigações começaram a partir da identificação do veículo utilizado no crime, o qual, inclusive, havia sido roubado na terça-feira (19). A major explicou que, na perícia no local onde aconteceu a tentativa de assalto, um dos envolvidos deixou cair cartões de crédito e, por isso, foi identificado pela polícia.
"Nós fizemos o levantamento através das imagens, conseguimos identificar a placa do veículo. Identificamos que era um veículo roubado no dia anterior. Um dos acusados teve o azar de deixar cair alguma documentação no local do crime. A partir daí, se tornou mais fácil a identificação. Conseguimos recuperar o carro usado no crime e, posteriormente, fomos até a casa dele, onde foi feita uma vigilância pela Polícia Militar e pelos agentes da Patrimonial. Verificaram que ele entrou na casa, foi identificado que ele estava nas imagens e feita a prisão em flagrante dele", detalhou a major.

"ATIROU POR RAIVA"

Samiramis completou que o atirador já foi identificado pela polícia. A polícia não identificou o suspeito, mas a reportagem da TV Gazeta apurou que trata-se de Angelo Henrique Teodoro, de 27 anos. De acordo com a major, o homem atirou porque a mulher se recusou a entregar as chaves de um carro que os criminosos queriam roubar.
"Nós já identificamos o atirador, já sabemos quem é ele. É mais um daqueles criminosos que tem várias passagens, inclusive por homicídios e tentativa de homicídio, e que está solto. Ele atira porque ficou com raiva, foi maldade pura. Ela atirou a chave do carro na varanda, do carro que ele queria roubar. Simplesmente ele atirou por maldade", disse.

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Conforme apurado pela reportagem da TV Gazeta, Angelo Henrique possui várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio, além de tráfico de drogas e associação ao tráfico. O titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) da Polícia Civil, delegado Gianno Trindade, explicou que a polícia pretende, ainda nesta quinta-feira (21), prender Angelo.
"Um indivíduo de extrema periculosidade, de 27 anos, que está foragido. Possui diversas passagens, aos menos quatro por homicídio, receptação, tráfico de drogas, associação ao tráfico. Um indivíduo que está acostumado a matar. Ainda hoje iremos atrás dele", argumentou.

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