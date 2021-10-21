Assalto em Vila Velha: suspeito foi identificado por cartões deixados no local do crime

A mulher levou um tiro de raspão na perna durante o assalto em Vila Velha Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

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De acordo com a major Samiramis, da Polícia Militar , as investigações começaram a partir da identificação do veículo utilizado no crime, o qual, inclusive, havia sido roubado na terça-feira (19). A major explicou que, na perícia no local onde aconteceu a tentativa de assalto, um dos envolvidos deixou cair cartões de crédito e, por isso, foi identificado pela polícia.

"Nós fizemos o levantamento através das imagens, conseguimos identificar a placa do veículo. Identificamos que era um veículo roubado no dia anterior. Um dos acusados teve o azar de deixar cair alguma documentação no local do crime. A partir daí, se tornou mais fácil a identificação. Conseguimos recuperar o carro usado no crime e, posteriormente, fomos até a casa dele, onde foi feita uma vigilância pela Polícia Militar e pelos agentes da Patrimonial. Verificaram que ele entrou na casa, foi identificado que ele estava nas imagens e feita a prisão em flagrante dele", detalhou a major.

"ATIROU POR RAIVA"

Samiramis completou que o atirador já foi identificado pela polícia. A polícia não identificou o suspeito, mas a reportagem da TV Gazeta apurou que trata-se de Angelo Henrique Teodoro, de 27 anos. De acordo com a major, o homem atirou porque a mulher se recusou a entregar as chaves de um carro que os criminosos queriam roubar.

"Nós já identificamos o atirador, já sabemos quem é ele. É mais um daqueles criminosos que tem várias passagens, inclusive por homicídios e tentativa de homicídio, e que está solto. Ele atira porque ficou com raiva, foi maldade pura. Ela atirou a chave do carro na varanda, do carro que ele queria roubar. Simplesmente ele atirou por maldade", disse.

Conforme apurado pela reportagem da TV Gazeta, Angelo Henrique possui várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio, além de tráfico de drogas e associação ao tráfico. O titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) da Polícia Civil, delegado Gianno Trindade, explicou que a polícia pretende, ainda nesta quinta-feira (21), prender Angelo.