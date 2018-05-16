Assalto em shopping: além de malotes, ladrões roubaram armas e munição

Crédito: Gazeta Online

Além de malotes de dinheiro, bandidos também roubaram armas e munições durante um rápido assalto no Shopping Vila Velha, que fica no bairro Divino Espírito Santo. O crime aconteceu por volta 8 horas desta terça-feira (15) quando três bandidos armados invadiram o local. O trio rendeu vigilantes de um carro-forte e roubaram os malotes de dinheiro e as munições.

A quantia roubada seria usada para abastecer os caixas eletrônicos do shopping. Segundo testemunhas, os criminosos usavam uniformes de técnicos em manutenção e chegaram em um carro.A polícia e o shopping não informaram como os bandidos entraram no local sem levantar suspeitas. Mas, segundo testemunhas, eles teriam invadido o shopping por uma rua de acesso, que fica perto de uma faculdade.

Três funcionários da TBForte saíram do carro-forte, estacionado em um local de carga e descarga do lado de fora, enquanto um quarto vigilante ficou no veículo. Como de praxe, eles seguiram em fila indiana. O chefe da equipe, que era quem levava os malotes, ficou no meio da fila, enquanto os dois funcionários davam apoio na frente e atrás.

Já no interior do estabelecimento, os três criminosos, que estavam armados, abordaram o funcionário de apoio que estava na frente da fila indiana, colocando uma arma na cabeça dele. O chefe da equipe que estava logo atrás chegou a sacar a arma, mas os bandidos ameaçaram atirar no colega rendido. O chefe da equipe decidiu não agir, mas mesmo assim foi agredido com coronhadas. Enquanto isso, o funcionário de apoio que estava no fim da fila conseguiu fugir.

Os três bandidos obrigaram os dois funcionários a deitarem no chão e recolheram as bolsas com dinheiro, além dos dois revólveres calibre 38 das vítimas, 18 munições de calibre 38 e 27 de calibre 12.

Depois, os criminosos fugiram descendo as escadas rolantes e entraram em um Honda Fit prata, que estaria dentro do estacionamento do shopping. Na fuga, como os portões de uma das cancelas ainda estavam fechados, os bandidos jogaram o carro contra as grades para escapar.

Pessoas que malhavam em uma academia dentro do estabelecimento chegaram a testemunhar parte da ação dos assaltantes. Elas informaram ao Ciodes que viram três homens armados entrarem no shopping e que eles chegaram a apontar armas para pessoas que haviam terminado o treino e seguiam para a saída.

PERÍCIA

A Polícia Civil foi acionada para periciar o local e analisar as imagens de segurança do shopping. Entre os materiais recolhidos pelos peritos estava um capacete de segurança.

O titular da Delegacia de Roubo a Banco, delegado Nilton Abdalla, não quis adiantar as investigações, mas informou que imagens de câmeras de videomonitoramento serão utilizadas para avaliar o que aconteceu. A perícia foi realizada e estamos no início dos trabalhos de investigação. Esperamos concluir o mais rápido possível, mas não passarei nenhum tipo de informação para não atrapalhar as investigações, disse o delegado.