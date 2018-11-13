Assalto com reféns em agência dos Correios na Serra

Agência dos Correios de Carapina, na Serra, foi assaltada. Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta

Três homens armados assaltaram uma agência dos correios em Carapina, na Serra, região metropolitana de Vitória, por volta de 10h30 desta terça-feira (13). A agência estava cheia no momento do assalto e os clientes foram feitos reféns. Apesar do susto, os bandidos levaram apenas o dinheiro dos caixas. Os clientes e funcionários não foram assaltados.

Agência dos Correios de Carapina, na Serra, foi assaltada. Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta

Após recolherem todo o dinheiro dos caixas, os três assaltantes fugiram a pé para uma rua que fica na lateral da agência. De acordo com relatos de testemunhas, um carro já os esperava para a fuga.

A Polícia Federal foi até o local e realizou uma perícia para identificação dos suspeitos. A equipe ainda tentou localizar os criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. A PF foi procurada, mas não deu mais informações sobre caso.

Em nota, os Correios afirmaram que a política de segurança da empresa não permite que maiores informações sejam divulgadas, e que a agência permaneceria fechada durante todo o dia de hoje para a realização da perícia. "A unidade será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios, ainda não há data prevista para a reabertura", completou.