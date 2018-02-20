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Roubo de carro

Assaltantes são baleados após trocarem tiros com a PM na Serra

Criminosos roubaram o carro de um motorista de aplicativo. A PM identificou o veículo houve perseguição por bairros da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 12:33

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 12:33

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
Uma perseguição policial a um carro roubado terminou com troca de tiros e dois assaltantes baleados em Jardim Limoeiro, na Serra, na madrugada desta terça-feira (20).
Na madrugada de domingo para segunda, por volta de 1h30, um motorista de aplicativo atendeu um chamado de três rapazes que estavam em um bar em Jardim da Penha, em Vitória, com destino a Carapina, na Serra.
Chegando em Carapina, segundo conta o motorista, os rapazes disseram que não sabiam o destino correto, o que levou o profissional a desconfiar da possibilidade de assalto.
A possibilidade se confirmou quando o passageiro que estava no banco do carona sacou uma arma e o rapaz que estava atrás do banco do motorista deu uma gravata na vítima e o trio anunciou o assalto.
Após ser rendido, o motorista foi abandonado e os criminosos fugiram com o Nissan March, que era alugado. Uma ocorrência foi registrada na polícia pelo profissional.
Na madrugada desta terça (20), também por volta de 1h30, uma viatura da PM estava passando pela Norte Sul, na altura de Jardim Limoeiro, quando avistou o veículo roubado com quatros rapazes e uma jovem.
Um cabo da PM fez a abordagem e mandou que os criminosos parassem o veículo, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga. Segundo o cabo, logo no momento em que foram abordados, eles colocaram a arma para fora do carro e começaram a atirar.
Pela contramão, os criminosos seguiram pelo bairro São Diogo e Parque Residencial Laranjeiras, em alta velociade. Perto da estação da EDP, de volta a Jardim Limoeiro, perto da BR 101, após passarem por cinco cinco bloqueios policiais, os bandidos foram interceptados e bloqueados pela PM
Um adolescente de 17 anos que estava no banco do carona saiu atirando. Os policiais revidaram ele levou um tiro no peito. O outro criminoso, 24 anos, que estava na direção do carro, foi baleado na perna direita.
Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, e uma jovem de 19 anos, que estavam no banco de trás do carro, não se feriram. Eles foram detidos.
Os feridos foram levados para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. A ocorrência foi entregue na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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