Assaltantes roubam malote com R$ 65 mil em frente a banco no Norte

De acordo com a Polícia Militar, o homem contou que estacionou em frente ao banco para depositar a quantia que estava no malote quando foi surpreendido por dois criminosos. Eles quebraram a janela do veículo e exigiram o dinheiro, ameaçando a vítima com um revólver. Assim que pegaram o malote, os bandidos fugiram em direção a Jaguaré em uma Honda CG de cor preta.