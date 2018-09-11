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Em São Mateus

Assaltantes roubam malote com R$ 65 mil em frente a banco no Norte

Dois criminosos armados renderam gerente de posto de gasolina, roubaram o dinheiro e fugiram de moto em direção a Jaguaré. Assalto aconteceu no distrito de Nestor Gomes.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 14:57

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 14:57

Ocorrência foi registrada na Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um gerente de posto de gasolina foi assaltado por dois ladrões armados que roubaram do seu carro um malote com R$ 65 mil na tarde desta segunda-feira (10), no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, região Norte do Estado. O assalto aconteceu em frente ao banco onde a vítima iria depositar o dinheiro.
De acordo com a Polícia Militar, o homem contou que estacionou em frente ao banco para depositar a quantia que estava no malote quando foi surpreendido por dois criminosos. Eles quebraram a janela do veículo e exigiram o dinheiro, ameaçando a vítima com um revólver. Assim que pegaram o malote, os bandidos fugiram em direção a Jaguaré em uma Honda CG de cor preta.
Policiais de Jaguaré e de São Mateus realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso. Procurada, a Polícia Civil informou que denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.
Ladrões roubam malote de 65 mil reais em frente a banco

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