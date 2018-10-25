Assaltantes roubam armas de vigilantes em área da Vale em Vitória

1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Edson Chagas

Dois vigilantes foram assaltados e tiveram armas e outros bens levados em uma área da Vale, em Jardim Camburi, em Vitória, na noite desta quarta-feira (24). As vítimas, de 32 anos e 35 anos, estavam fazendo uma ronda em uma área de mata da empresa, quando foram abordados por três homens armados.

O assalto aconteceu por volta das 22 horas. Enquanto passavam por uma das áreas da Vale, os vigilantes foram surpreendidos pelos assaltantes, que entraram na frente do carro armados com pistolas.

Eles exigiram que os dois vigias saíssem do carro e que deitassem no chão. Nesse momento, os pertences foram recolhidos: dois revólveres calibre .38 dos vigilantes, munições, dois coletes à prova de balas, três rádios comunicadores, duas carteiras, duas mochilas e três celulares das vítimas.

Os criminosos não levaram o carro dos vigilantes e fugiram a pé. A Polícia Militar foi chamada e chegou em 15 minutos no local, mas ninguém foi preso. A PM acredita que os assaltantes tenham ido em direção ao bairro São Geraldo, na Serra.

As vítimas foram para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde assinaram o boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. A Vale foi procurada pela reportagem do Gazeta Online.

VALE

Por meio de nota, a Vale informou que, na noite desta quarta-feira (24), uma equipe de vigilância foi rendida durante ronda na área da Unidade Tubarão e teve equipamentos de trabalho e objetos pessoais levados. "A Vale acionou imediatamente as autoridades e está colaborando com as investigações", conclui.