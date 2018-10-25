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Polícia

Assaltantes roubam armas de vigilantes em área da Vale em Vitória

Os criminosos entraram na frente do carro dos seguranças em uma área de mata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 12:27

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 12:27

1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Edson Chagas
Dois vigilantes foram assaltados e tiveram armas e outros bens levados em uma área da Vale, em Jardim Camburi, em Vitória, na noite desta quarta-feira (24). As vítimas, de 32 anos e 35 anos, estavam fazendo uma ronda em uma área de mata da empresa, quando foram abordados por três homens armados.
O assalto aconteceu por volta das 22 horas. Enquanto passavam por uma das áreas da Vale, os vigilantes foram surpreendidos pelos assaltantes, que entraram na frente do carro armados com pistolas.
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Eles exigiram que os dois vigias saíssem do carro e que deitassem no chão. Nesse momento, os pertences foram recolhidos: dois revólveres calibre .38 dos vigilantes, munições, dois coletes à prova de balas, três rádios comunicadores, duas carteiras, duas mochilas e três celulares das vítimas.
Os criminosos não levaram o carro dos vigilantes e fugiram a pé. A Polícia Militar foi chamada e chegou em 15 minutos no local, mas ninguém foi preso. A PM acredita que os assaltantes tenham ido em direção ao bairro São Geraldo, na Serra.
>PM é reconhecido e agredido por bandidos durante arrastão em motel
As vítimas foram para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde assinaram o boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. A Vale foi procurada pela reportagem do Gazeta Online.
VALE
Por meio de nota, a Vale informou que, na noite desta quarta-feira (24), uma equipe de vigilância foi rendida durante ronda na área da Unidade Tubarão e teve equipamentos de trabalho e objetos pessoais levados. "A Vale acionou imediatamente as autoridades e está colaborando com as investigações", conclui.
Com informações de Victor Muniz

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